Atentos jubilados y pensionados: se oficializó el último aumento del año

El organismo publicó en Boletín Oficial la composición de los nuevos valores para diciembre.
La ANSES oficializó los aumentos que comenzarán a regir en diciembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. La disposición quedó confirmada mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025, difundidas este jueves.
La medida se enmarca en el esquema de ajustes mensuales que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor calculado por el INDEC.
Mediante la resolución 359/2025, el Ejecutivo dispuso una nueva actualización de los ingresos que perciben los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), junto con los montos de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aplicable al mes de diciembre de 2025.
El incremento fijado en esta instancia equivale a un 2,34% sobre los importes actuales y responde a la variación del IPC correspondiente al mes de octubre.
Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima ascenderá a $340.879,59, mientras que el tope máximo se ubicará en $2.293.796,92. A su vez, los valores que sirven de referencia para calcular aportes quedarán establecidos entre una base inferior de $114.808,17 y una superior de $3.731.212,01.
La normativa también precisó que, desde diciembre, la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará los $155.936,86, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará fijada en $272.703,67.
A esto se suma que diciembre contempla el pago del medio aguinaldo y, junto con el bono extraordinario de $70.000, las remuneraciones finales se conformarán del siguiente modo:
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5
Asignaciones familiares
A través de la resolución 361/2025, la ANSES dispuso una actualización de los valores y topes de ingresos vinculados a las asignaciones familiares otorgadas por el Estado. El porcentaje de aumento replica el aplicado a las prestaciones jubilatorias. Del mismo modo, se modificaron en la misma proporción los rangos y umbrales de ingresos del grupo familiar que definen tanto el acceso al beneficio como el importe correspondiente.
Además, el Gobierno aclaró que si cualquiera de los miembros del hogar registra ingresos superiores a $2.511.024, la familia quedará automáticamente excluida del sistema de asignaciones, incluso en los casos en que el ingreso total del grupo no supere el límite general fijado en los nuevos anexos.
Asignación por Hijo y Prenatal
IGF hasta $948.361:
Valor General: $61.252
Zona 1: $61.252
Zona 2: $132.075
Zona 3: $122.329
Zona 4: $132.075
IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
Valor General: $41.316
Zona 1: $54.568
Zona 2: $81.734
Zona 3: $108.691
Zona 4: $108.691
IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800:
Valor General: $24.990
Zona 1: $49.184
Zona 2: $73.805
Zona 3: $98.219
Zona 4: $98.219
IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048:
Valor General: $12.892
Zona 1: $25.209
Zona 2: $37.728
Zona 3: $49.920
Zona 4: $49.920
Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF)
Valor General y todas las zonas: $71.396
Asignación por Adopción (sin tope de IGF)
Valor General y todas las zonas: $426.877
Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF)
Valor General y todas las zonas: $106.904
Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF)
Valor General: $42.039
Zona 1: $56.075
Zona 2: $70.135
Zona 3: $83.797
Zona 4: $83.797
Asignación por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $948.361:
Valor General: $199.434
Zona 1: $199.434
Zona 2: $298.860
Zona 3: $398.364
Zona 4: $398.364
IGF de $948.361,01 a $1.390.864:
Valor General: $141.086
Zona 1: $192.376
Zona 2: $288.286
Zona 3: $384.256
Zona 4: $384.256
Desde IGF $1.390.864,01:
Valor General: $89.043
Zona 1: $185.221
Zona 2: $277.602
Zona 3: $370.027
Zona 4: $370.027
Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF)
Valor General: $42.039
Zona 1: $56.075
Zona 2: $70.135
Zona 3: $83.797
Zona 4: $83.797
Definición de Zonas
Valor General: Resto del país no comprendido en zonas especiales.
Zona 1: Todas las localidades de La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos designados de Formosa, Mendoza y Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamentos específicos de Catamarca, Jujuy y Salta vinculados a actividad minera.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.