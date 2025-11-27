Atentos jubilados y pensionados: se oficializó el último aumento del año

El organismo publicó en Boletín Oficial la composición de los nuevos valores para diciembre.

La ANSES oficializó los aumentos que comenzarán a regir en diciembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares . La disposición quedó confirmada mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025 , difundidas este jueves.

Atención. Mi ANSES Programa Hogar: fechas de cobro y montos en diciembre 2025

La medida se enmarca en el esquema de ajustes mensuales que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor calculado por el INDEC .

Mediante la resolución 359/2025 , el Ejecutivo dispuso una nueva actualización de los ingresos que perciben los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , junto con los montos de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , aplicable al mes de diciembre de 2025.

El incremento fijado en esta instancia equivale a un 2,34% sobre los importes actuales y responde a la variación del IPC correspondiente al mes de octubre.

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima ascenderá a $340.879,59, mientras que el tope máximo se ubicará en $2.293.796,92. A su vez, los valores que sirven de referencia para calcular aportes quedarán establecidos entre una base inferior de $114.808,17 y una superior de $3.731.212,01.

Jubilados Jubilados.

La normativa también precisó que, desde diciembre, la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará los $155.936,86, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará fijada en $272.703,67.

A esto se suma que diciembre contempla el pago del medio aguinaldo y, junto con el bono extraordinario de $70.000, las remuneraciones finales se conformarán del siguiente modo:

Jubilación mínima : $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = Jubilación máxima : $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

: $2.293.796,92 + aguinaldo = Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

anses jujuy

Asignaciones familiares

A través de la resolución 361/2025, la ANSES dispuso una actualización de los valores y topes de ingresos vinculados a las asignaciones familiares otorgadas por el Estado. El porcentaje de aumento replica el aplicado a las prestaciones jubilatorias. Del mismo modo, se modificaron en la misma proporción los rangos y umbrales de ingresos del grupo familiar que definen tanto el acceso al beneficio como el importe correspondiente.

Además, el Gobierno aclaró que si cualquiera de los miembros del hogar registra ingresos superiores a $2.511.024, la familia quedará automáticamente excluida del sistema de asignaciones, incluso en los casos en que el ingreso total del grupo no supere el límite general fijado en los nuevos anexos.

Jubilados Bono para jubilados en noviembre

Asignación por Hijo y Prenatal

IGF hasta $948.361: Valor General: $61.252 Zona 1: $61.252 Zona 2: $132.075 Zona 3: $122.329 Zona 4: $132.075

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $41.316 Zona 1: $54.568 Zona 2: $81.734 Zona 3: $108.691 Zona 4: $108.691

IGF de $1.390.864,01 a $1.605.800: Valor General: $24.990 Zona 1: $49.184 Zona 2: $73.805 Zona 3: $98.219 Zona 4: $98.219

IGF de $1.605.800,01 a $5.022.048: Valor General: $12.892 Zona 1: $25.209 Zona 2: $37.728 Zona 3: $49.920 Zona 4: $49.920



AUH AUH.

Asignación por Nacimiento (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $71.396

Asignación por Adopción (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $426.877

Asignación por Matrimonio (sin tope de IGF)

Valor General y todas las zonas: $106.904

Asignación por Ayuda Escolar Anual (sin tope de IGF)

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

ANSES ANSES.

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $948.361: Valor General: $199.434 Zona 1: $199.434 Zona 2: $298.860 Zona 3: $398.364 Zona 4: $398.364

IGF de $948.361,01 a $1.390.864: Valor General: $141.086 Zona 1: $192.376 Zona 2: $288.286 Zona 3: $384.256 Zona 4: $384.256

Desde IGF $1.390.864,01: Valor General: $89.043 Zona 1: $185.221 Zona 2: $277.602 Zona 3: $370.027 Zona 4: $370.027



Jubilados y pensionados de Anses.

Asignación por Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (sin tope de IGF)

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

Definición de Zonas