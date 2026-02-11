miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 10:41
De Jujuy a Curitiba: una pareja de jubilados apuesta por Brasil tras 38 años juntos

Liliana Cardozo y Néstor Fabián dejaron Jujuy tras jubilarse y hoy viven en Curitiba, donde destacan estabilidad, orden y calidad de vida.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
De Jujuy a Curitiba

Liliana Cardozo y Néstor Fabián, pareja de Jujuy con 38 años de relación, viven desde el año pasado en Curitiba, Brasil. Ambos se jubilan en Argentina y deciden radicarse en el exterior en busca de tranquilidad y estabilidad económica. La mudanza se concreta en 2025, luego de varios años de viajes previos.

La historia comienza mucho antes del traslado definitivo. Durante casi ocho años visitan Curitiba de manera frecuente. Cada viaje refuerza la idea de un cambio permanente. La decisión se formaliza tras el retiro laboral de ambos y luego de una planificación que se extiende por tres años.

Actualmente residen en un barrio residencial de la ciudad y transitan su etapa de jubilación en un entorno que describen como organizado y moderno.

Una ciudad que prioriza orden y estabilidad

Curitiba se ubica en el sur de Brasil y figura entre las ciudades con mejor planificación urbana del país. El orden del tránsito, la señalización clara y el respeto a las normas constituyen algunos de los aspectos que más valoran.

Según relatan, la estabilidad económica resulta determinante. Brasil registra una inflación anual cercana al 4%, cifra que permite previsibilidad en los gastos. Los precios de productos básicos presentan variaciones moderadas de un año a otro.

El costo del pan y del combustible mantiene incrementos graduales. Esa estabilidad facilita la administración de una jubilación argentina en el exterior.

Embed - SE JUBILARON, DEJARON TODO Y SE FUERON A VIVIR A BRASIL

Cómo impacta la jubilación argentina en Brasil

Uno de los puntos centrales gira en torno a si los haberes jubilatorios argentinos alcanzan para vivir en Curitiba. En su caso, los ingresos resultan suficientes debido a la estabilidad de precios y a una planificación previa basada en ahorro.

Antes de emigrar, la pareja organiza gastos fijos, alquiler y cobertura médica. No dependen de empleo en Brasil. Se sostienen con jubilaciones y recursos acumulados durante su vida laboral.

Para radicarse gestionan el CPF, documento fiscal obligatorio en Brasil, y luego tramitan la residencia correspondiente. El asesoramiento de residentes locales agiliza el proceso.

El idioma y el proceso de adaptación

El portugués representa el principal desafío inicial. Aunque estudian el idioma antes de viajar, la práctica cotidiana exige adaptación. La interacción en supermercados, estaciones de servicio y oficinas públicas implica aprendizaje constante.

Liliana decide iniciar terapia psicológica antes de la mudanza para trabajar el desarraigo. El acompañamiento profesional forma parte del proceso de preparación emocional.

La adaptación incluye nuevas rutinas, normas sociales y dinámicas urbanas distintas a las de Jujuy.

jubilados (1)

Familia, distancia y apoyo

La pareja tiene hijos y cinco nietos. La decisión de mudarse cuenta con apoyo familiar desde el comienzo. Los hijos visitan Curitiba y conocen el nuevo entorno.

La distancia geográfica no implica ruptura de vínculos. Mantienen contacto frecuente y organizan viajes periódicos. La experiencia abre nuevas perspectivas para las generaciones más jóvenes, quienes incorporan la posibilidad de residir en otro país.

Vivir jubilados en Curitiba

Desde 2025, Liliana Cardozo y Néstor Fabián desarrollan su vida cotidiana en Curitiba como jubilados. Describen una ciudad con servicios eficientes, espacios públicos cuidados y normas claras de convivencia.

La seguridad vial, el respeto a las señales y la previsibilidad económica forman parte de su rutina diaria. La ciudad combina modernidad con tradición cultural, rasgo que también valoran.

Con 38 años de historia compartida, la pareja inicia una nueva etapa fuera de Argentina y consolida un proyecto que planifica durante años.

