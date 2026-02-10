martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 19:27
Economía.

ANSES aumenta jubilaciones y pensiones en marzo 2026 por inflación y define nuevos montos

La actualización de haberes por inflación por parte de la ANSES ya quedó confirmada para marzo: así quedan jubilaciones, pensiones y principales asignaciones.

Por  Redacción de TodoJujuy
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará las jubilaciones y pensiones en marzo 2026 siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, que marcó una inflación de 2,9% en enero. Esta variación activa el ajuste automático de los haberes previsionales.

Así se calcula en ANSES el incremento por inflación

Desde la aplicación del Decreto 274/24, los haberes jubilatorios y otras prestaciones sociales se ajustan mensualmente según el último dato disponible de inflación que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El incremento de 2,9% estimado para marzo responde al dato de inflación informado para enero de 2026 y se traslada a todas las prestaciones que administra la ANSES.

El ajuste por inflación no requiere gestiones adicionales de los beneficiarios, ya que se aplica automáticamente en el momento de cálculo de haberes.

Monto de las jubilaciones y pensiones en marzo

Con base en la inflación de enero, los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que se cobrarán en marzo quedan configurados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.672,72
  • Jubilación máxima: $2.487.547,43
  • Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM): $295.738,8
  • Pensiones no Contributivas (PNC): $258.770,91
  • Prestación Básica Universal (PBU): $169.108,40

Estos valores corresponden al ajuste por inflación sin considerar el bono adicional que el Gobierno suele otorgar a los haberes más bajos.

Impacto del bono extra en los haberes

En los últimos meses, el Gobierno ha confirmado un bono adicional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos, que se suma al ajuste por inflación.

Si se mantiene ese bono extraordinario en marzo de 2026, el haber mínimo podría ubicarse alrededor de $439.672,72.

El monto final dependerá de la confirmación oficial de ANSES en los días previos al inicio de los pagos mensuales.

Actualización de otras prestaciones sociales

Además de jubilaciones y pensiones, otras prestaciones de la ANSES también tendrán aumento en marzo:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.839
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $132.839
  • Asignación por hijo (sistema SUAF): $66.426 (primer tramo)

Estos montos reflejan la actualización automática por inflación vigente bajo el esquema de movilidad establecido.

