martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 11:54
Economía.

ANSES: ¿Cuándo cobro SUAF en febrero 2026?

El monto de estas prestaciones se actualiza con un incremento del 2,85%. A continuación, se detallan los valores correspondientes a cada modalidad de beneficio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
SUAF: los montos de las Asignaciones Familiares en febrero 2026.

SUAF: los montos de las Asignaciones Familiares en febrero 2026.

 

Los beneficiarios de las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) verán reflejada en febrero un incremento del 2,85%, correspondiente al último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este ajuste automático mensual, los titulares de alguna de las asignaciones percibirán montos actualizados para el segundo mes del año.

anses filas

Para el mes de febrero, las Asignaciones Familiares recibirán un aumento del 2,85%, en línea con el índice de inflación de diciembre, que se ubicó en 2,8%. Es importante señalar que, en este tipo de ajustes mensuales automáticos, se utilizan los incrementos de precios con precisión de dos decimales, lo que permite calcular el monto actualizado de manera exacta.

A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en febrero 2026

El monto de cada asignación familiar se determina según el ingreso total del núcleo familiar, es decir, la suma de los ingresos de todos los miembros que lo componen. Además, para poder acceder a estas prestaciones, se exige que ningún integrante por separado exceda el límite mensual establecido, ya que si esto ocurre, todo el grupo queda fuera del beneficio.

ANSES
ANSES.

ANSES.

Calendario de pagos de Anses

El cronograma de pagos de la AUH y de la asignación por hijo del SUAF en febrero de 2026 es el siguiente:

  • 09/02/2026: DNI terminados en 0.
  • 10/02/2026: DNI terminados en 1.
  • 11/02/2026: DNI terminados en 2.
  • 12/02/2026: DNI terminados en 3.
  • 13/02/2026: DNI terminados en 4.
  • 18/02/2026: DNI terminados en 5.
  • 19/02/2026: DNI terminados en 6.
  • 20/02/2026: DNI terminados en 7.
  • 23/02/2026: DNI terminados en 8.
  • 24/02/2026: DNI terminados en 9.
anses jujuy

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Quienes perciben beneficios sociales gestionados por la Anses tienen la posibilidad de verificar el lugar y la fecha de su próximo pago, según lo establece el cronograma mensual de pagos publicado por el organismo.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Acceder al sitio web oficial de la Anses.
  • Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL del titular.
  • Presionar el botón “Consulta” para procesar los datos.
  • En caso de corresponder, el sistema mostrará el lugar y la fecha de pago, indicando el período completo en que se puede cobrar la prestación, desde el primer hasta el último día habilitado.
AUH
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses

  • Acceder a Mi Anses desde la web o mediante la app oficial, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Elegir la sección “Cobros” dentro del menú.
  • Hacer clic en la opción correspondiente: “Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones” o “Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares”, según el tipo de prestación que se perciba.
  • Verificar que la información de contacto —como correo electrónico, número de celular y dirección— esté correcta y actualizada; este paso se puede completar en el momento.
  • Introducir el código de validación que se haya recibido por correo electrónico o mensaje de texto, y confirmar el DNI ingresando el número de trámite correspondiente.
  • Tras ingresar el código, será posible elegir el nuevo método de cobro entre las alternativas disponibles.
  • En el caso de las asignaciones familiares, se podrá revisar cuál es el medio de pago vigente y seleccionar uno diferente según la preferencia del beneficiario.
AUH
AUH.

AUH.

Pagos de prenatal y maternidad

Los beneficios por prenatal y maternidad del SUAF cuentan con un cronograma de pagos propio para el mes de febrero. Las fechas previstas para percibirlos son las siguientes:

  • 11/02/2026: DNI terminados en 0 y 1.
  • 12/02/2026: DNI terminados en 2 y 3.
  • 13/02/2026: DNI terminados en 4 y 5.
  • 18/02/2026: DNI terminados en 6 y 7.
  • 19/02/2026: DNI terminados en 8 y 9.

El 11 de febrero, Anses abonará la asignación por maternidad a todas las beneficiarias, sin importar el número con el que finalice su DNI.

Cuándo cobro SUAF
Cuándo cobro SUAF

Cuándo cobro SUAF

Asignaciones de pago único

Por su parte, los montos de las asignaciones de pago único también fueron reajustados: el pago por nacimiento subió a $75.246, el de adopción a $449.888 y el correspondiente a matrimonio a $112.668.

Los cobros se efectuarán durante la primera quincena (martes 10) y la segunda quincena (martes 24) de febrero.

calendario anses.jpg

Liquidaciones en Mi Anses

Los beneficiarios tienen la posibilidad de revisar el desglose de sus pagos ingresando a Mi Anses. Para ello, deberán iniciar sesión utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, es necesario dirigirse primero a la sección «Hijos» y posteriormente seleccionar «Mis asignaciones» para visualizar la información completa.

