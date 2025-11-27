jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 08:12
Atención.

Mi ANSES Programa Hogar: fechas de cobro y montos en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del Programa Hogar durante diciembre de 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Programa Hogar MI ANSES.

Programa Hogar MI ANSES.

Con este beneficio, las familias pueden cocinar, mantener la vivienda calefaccionada y disponer de agua caliente en lugares donde la infraestructura de gas no está disponible. A su vez, en regiones frías o rurales, el subsidio incluye la entrega adicional de garrafas durante los meses de invierno, lo que permite afrontar las bajas temperaturas con mayor seguridad energética.

Fechas de cobro del Programa Hogar en diciembre 2025

ANSES informó el calendario de pagos para este mes. El cronograma depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, coincidiendo con la Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

Programa Hogar Mi ANSES.
Programa Hogar Mi ANSES.

Programa Hogar Mi ANSES.

Requisitos para acceder al subsidio

Para cobrar el Programa Hogar es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES y la Secretaría de Energía:

  • Ningún integrante del grupo familiar puede tener conexión de gas natural ni estar incluido en la Tarifa Social de Gas.
  • Los ingresos mensuales no deben superar 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • En hogares donde habita una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se amplía a 3 SMVM.

En el caso de las provincias patagónicas —Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el Partido de Patagones (Buenos Aires)— el tope de ingresos se eleva a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM en presencia de un CUD.

Cómo consultar si corresponde el beneficio

Las personas interesadas en verificar si acceden al subsidio o ya se encuentran registradas pueden realizar la consulta de distintas formas:

  • Mi Argentina: ingresar con CUIL y clave en la sección Mis Cobros.
  • Teléfono: comunicarse al 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20.
  • Correo electrónico: escribir a [email protected] con los datos del titular.
  • Web ANSES: completar el formulario disponible en www.anses.gob.ar.

Programa Hogar
Por qué no cobré el Programa Hogar.

Por qué no cobré el Programa Hogar.

Montos del Programa Hogar por provincia

En enero de 2025, los valores asignados por el Programa Hogar reflejan las diferencias de precios de las garrafas en cada región del país. Los montos para una garrafa de 10 kg son los siguientes:

  • Buenos Aires $ 1,539
  • CABA $ 1,788
  • Catamarca $ 1,488
  • Chaco $ 1,704
  • Chubut $ 1,770
  • Córdoba $ 1,773
  • Corrientes $ 2,107
  • Entre Ríos $ 1,794
  • Formosa $ 1,747
  • Jujuy $ 2,051
  • La Pampa $ 1,761
  • La Rioja $ 1,924
  • Mendoza $ 1,639
  • Misiones $ 2,246
  • Neuquén $ 1,922
  • Río Negro $ 1,781
  • Salta $ 1,825
  • San Juan $ 1,935
  • San Luis $ 1,814
  • Santa Cruz $ 1,990
  • Santa Fe $ 2,037
  • Santiago del Estero $ 2,245
  • Tierra del Fuego $ 1,990
  • Tucumán $ 1,771

Estos valores son establecidos por la Secretaría de Energía y consideran el precio de referencia de distribución y fraccionamiento en cada región.

Hasta el momento el Gobierno nacional no oficializó ningún tipo de cambios.

Programa Hogar
Los beneficiarios del Programa Hogar reciben una mala noticia.

Los beneficiarios del Programa Hogar reciben una mala noticia.

¿Siguen pagando el Programa Hogar?

Sí, el Programa Hogar se sigue pagando en diciembre de 2025. ANSES está realizando los pagos correspondientes, que consisten en un subsidio para la compra de garrafas de gas en los hogares que no tienen conexión a gas natural. El pago se hace de manera mensual y en algunos casos incluye un retroactivo por meses no abonados desde marzo de 2025. Los montos del subsidio varían según el tamaño del hogar, la ubicación geográfica y si hay personas con discapacidad.

Sin embargo, hay preocupación entre los beneficiarios porque el monto del subsidio no se actualiza desde febrero de 2024 y el precio de la garrafa se ha incrementado por la liberación del precio en el mercado.

