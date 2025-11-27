jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 08:53
País.

Cronograma pagos de ANSES en diciembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de diciembre 2025 para jubilados, pensionados y asignaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES.

ANSES.

Lee además
ANSES elimina de las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios: a quiénes afecta.
Economía.

ANSES dejará de brindar las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios: ¿A quienes afecta?
El beneficio regresa en octubre, pero con una suma fija que ya no acompaña la suba del gas licuado.
Economía.

Programa Hogar de ANSES: De cuánto es el monto en octubre 2025

El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo diciembre, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.

El pago del aguinaldo

En diciembre de 2025 los jubilados y pensionados de ANSES recibirán el aguinaldo, lo que elevará sus ingresos al nivel más alto del año. Ese pago extra se acreditará de forma automática el mismo día en que cobren sus haberes mensuales, entre el 9 y el 23 de diciembre.

El monto del aguinaldo surge del mejor ingreso percibido entre julio y diciembre, dividido por dos. Ese adicional se sumará en el próximo cobro junto con el bono de $70.000 y el incremento del 2,3% por inflación.

El calendario completo de pagos de ANSES en diciembre 2025

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos en diciembre 2025

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en diciembre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo y SUAF en diciembre 2025

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

Cronograma de pagos de Pensiones no contributivas en diciembre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.

El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos trabajadores durante el sexto mes del año.

Cronograma de pagos de Programa Hogar en diciembre 2025

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

Cuánto se cobra de jubilación en diciembre 2025

Tras el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes de diciembre quedarán de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • Jubilación máxima: 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Formas de extraer el dinero

Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes:

  • Cajeros automáticos (ATM). Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad.
  • Terminales de autoservicio. Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy.
  • Tiendas, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra.
  • Billeteras virtuales / medios digitales. En algunos casos, el dinero puede moverse desde la cuenta hacia una billetera virtual (MercadoPago, etc.) y luego disponer de él (compras, transferencias, retiros a cajeros vinculados). Es una opción moderna que permite evitar extraer efectivo si no es estrictamente necesario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES dejará de brindar las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios: ¿A quienes afecta?

Programa Hogar de ANSES: De cuánto es el monto en octubre 2025

ANSES deposita hasta $322.000 a desempleados: los requisitos para recibir el pago

Programa Hogar Mi ANSES: montos y fechas de cobro en noviembre 2025

Mi ANSES Programa Hogar: fechas de cobro y montos en diciembre 2025

Lo que se lee ahora
Programa Hogar MI ANSES.
Atención.

Mi ANSES Programa Hogar: fechas de cobro y montos en diciembre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Denise Dumas confirmó que Campi casi se fue a las manos con Mariano Iúdica y contó los motivos. video
Farándula.

Campi y Mariano Iudica estuvieron a punto de pegarse: los motivos que dio Denise Dumas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel