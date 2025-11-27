Cronograma pagos de ANSES en diciembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

ANSES.

La ANSES oficializó las fechas de pago correspondientes al mes de diciembre 2025, que alcanzan a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares del sistema SUAF y de Pensiones No Contributivas (PNC).

El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo diciembre, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.

El pago del aguinaldo En diciembre de 2025 los jubilados y pensionados de ANSES recibirán el aguinaldo, lo que elevará sus ingresos al nivel más alto del año. Ese pago extra se acreditará de forma automática el mismo día en que cobren sus haberes mensuales, entre el 9 y el 23 de diciembre.

El monto del aguinaldo surge del mejor ingreso percibido entre julio y diciembre, dividido por dos. Ese adicional se sumará en el próximo cobro junto con el bono de $70.000 y el incremento del 2,3% por inflación.

El calendario completo de pagos de ANSES en diciembre 2025 Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos en diciembre 2025 DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

martes 9 de diciembre de 2025. DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

miércoles 10 de diciembre de 2025. DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

jueves 11 de diciembre de 2025. DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

viernes 12 de diciembre de 2025. DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

lunes 15 de diciembre de 2025. DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025. Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en diciembre 2025 DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

miércoles 17 de diciembre de 2025. DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

jueves 18 de diciembre de 2025. DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

viernes 19 de diciembre de 2025. DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

lunes 22 de diciembre de 2025. DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025. Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo y SUAF en diciembre 2025 DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

martes 9 de diciembre DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

miércoles 10 de diciembre DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

viernes 12 de diciembre DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre

viernes 12 de diciembre DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre

lunes 15 de diciembre DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre

lunes 15 de diciembre DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre

martes 16 de diciembre DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre Cronograma de pagos de Pensiones no contributivas en diciembre 2025 DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.

martes 9 de diciembre de 2025. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.

miércoles 10 de diciembre de 2025. DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.

jueves 11 de diciembre de 2025. DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.

viernes 12 de diciembre de 2025. DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025. El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos trabajadores durante el sexto mes del año. Cronograma de pagos de Programa Hogar en diciembre 2025 DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

martes 9 de diciembre DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

miércoles 10 de diciembre DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

viernes 12 de diciembre DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre

viernes 12 de diciembre DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre

lunes 15 de diciembre DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre

lunes 15 de diciembre DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre

martes 16 de diciembre DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre Cuánto se cobra de jubilación en diciembre 2025 Tras el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes de diciembre quedarán de la siguiente forma: Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo) Jubilación máxima : 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

: 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo) Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

: $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo) Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo) PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo) Formas de extraer el dinero Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes: Cajeros automáticos (ATM). Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad.

Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad. Terminales de autoservicio. Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy.

Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy. Tiendas, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra.

Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra. Billeteras virtuales / medios digitales. En algunos casos, el dinero puede moverse desde la cuenta hacia una billetera virtual (MercadoPago, etc.) y luego disponer de él (compras, transferencias, retiros a cajeros vinculados). Es una opción moderna que permite evitar extraer efectivo si no es estrictamente necesario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







