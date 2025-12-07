Por primera vez en Argentina, se crea un programa nacional de formación en Salud Mental

La cartera sanitaria nacional aprobó la creación del Programa Nacional de Formación en Salud Mental mediante la Resolución Ministerial N° 3050/2025. Esto quiere decir que por primera vez, Argentina contará con marco normativo específico que permitirá unificar criterios de formación y abordaje de la salud mental en todas las jurisdicciones del país, a fin de garantizar intervenciones claras, eficientes y de calidad.

El programa se organiza en cinco ejes: rectoría para potenciar capacidades institucionales en el primer nivel de atención; interdisciplinariedad con capacitación continua para todos los profesionales de la salud mental, más allá de médicos y psiquiatras; intersectorialidad que involucra al Estado y sociedad civil en intervenciones oportunas basadas en necesidades reales . Además, impulsa la adecuación de planos de estudio a normativas y evidencia científica, junto con formación de grado, posgrado y extensión universitaria vinculada a la salud mental.

El último eje promueve la investigación sobre afecciones específicas, buenas prácticas y herramientas de estandarización para elevar la calidad asistencial, funcionando como paraguas para planes de formación, capacitación en servicio y puesta en valor de prácticas eficientes. Incluye desarrollo de Planes Nacionales para Alzheimer, Trastornos Relacionados y Trastorno del Espectro Autista (TEA) , unificando criterios en todas las jurisdicciones.

La Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental quedó facultada para dictar las normas operativas y recomendaciones necesarias para poner en marcha el programa. La resolución entra en vigencia desde su publicación.

Indicadores, digitalización y acceso federal

A fin de garantizar su viabilidad técnica y operativa, el programa utilizará la implementación de indicadores que permitan medir los alcances de las acciones llevadas adelante. También trabajará en la digitalización de contenidos y recursos pedagógicos a fin de garantizar el acceso ciudadano y la participación activa y federal, a través de propuestas de formación en diálogo permanente con las jurisdicciones.

Esta iniciativa consolida el rol rector del Ministerio de Salud, transformando el abordaje con un marco formativo ordenado y basado en evidencia.

En Jujuy, crecieron las consultas por salud mental

En el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio San Cayetano se llevó a cabo en el mes de noviembre la kermés por la Salud Mental, una jornada organizada por el equipo psicosocial del CAPS junto a las residentes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (Risam) y diferentes instituciones barriales.

El objetivo de esta actividad fue visibilizar la importancia de la salud mental como derecho y promover el trabajo comunitario en red. “Invitamos a otros centros de salud y a la comunidad para mostrar lo fundamental que es la salud mental. Esta quermés es el resultado de un proceso de trabajo conjunto con parroquias, capillas, centros vecinales y organizaciones sociales”, explicó la Lic. Patricia Centeno.

Por su parte, la Lic. Selva Sing destacó que en los distintos barrios “se observa un aumento de casos vinculados a consumo problemático, violencias de género, violencia familiar y dificultades en la continuidad de tratamientos psicofarmacológicos. En las infancias, predomina el bullying”. Señaló también que “la demanda crece año a año y los recursos humanos y materiales no siempre alcanzan para responder adecuadamente”.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.