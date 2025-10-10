viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de octubre de 2025 - 12:04
Encuesta.

¿Los jujeños cuidan su salud mental?

La salud mental es un tema que divide opiniones en Jujuy. Aunque algunos la consideran una prioridad y buscan ayuda profesional, otros todavía la relegan.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salud mental.

Salud mental.

En tiempos donde la rutina, el trabajo y las preocupaciones cotidianas ocupan gran parte del día, la salud mental se vuelve una dimensión clave del bienestar. En Jujuy, muchas personas aseguran que intentan mantener el equilibrio emocional, pero reconocen que no siempre lo logran o no encuentran el tiempo para ocuparse de ello.

Lee además
tres de cada diez personas manifiestan sintomas de ansiedad o depresion
Salud.

Tres de cada diez personas manifiestan síntomas de ansiedad o depresión
Foto ilustrativa. video
Contención.

Día de la Salud Mental: te contamos dónde pedir ayuda en Jujuy

Una de las voces consultadas contó que durante un tiempo hizo terapia, aunque hoy se apoya en contenidos de psicología en línea. “Miro videos, leo, trato de entender lo que me pasa. Les insisto a mis hijos que también vayan al psicólogo, que tengan su espacio para hablar con alguien fuera de la familia”, relató.

Otros participantes reconocieron que no priorizan la salud mental. “No la cuido. No voy al psicólogo, por ahora no creo que sea necesario”, expresó un hombre. En contraste, hay quienes sostienen que el bienestar emocional se construye con hábitos simples. “Sí le doy importancia. Creo que es fundamental ir a un profesional, relajarse, despejar la cabeza. A mí me gusta salir a caminar, pasear, eso me ayuda mucho”, comentó otro jujeño.

Embed - ENCUESTA: ¿Los jujeños cuidan su salud mental?

Entre las estrategias más repetidas aparecieron la actividad física, la meditación y el contacto con la naturaleza. “Hago análisis y también ejercicio, eso me despeja. Creo que la ayuda profesional es un buen soporte”, señaló una vecina.

Sin embargo, también surgió una mirada crítica hacia el entorno social. “Trato que los problemas no me afecten. La gente se enfoca demasiado en el conflicto y no en la solución. Me parece que no se cuida mucho la salud mental”, reflexionó otra vecina.

Otro entrevistado agregó: “Hay una resistencia a enfrentar los problemas. Muchos prefieren no mirar lo que les pasa. Todos hacemos lo que podemos, pero cuidamos poco la salud mental”.

Salud mental
Salud mental.

Salud mental.

¿Por qué es importante cuidar la salud mental?

Cuidar la salud mental es importante porque influye directamente en cómo pensamos, sentimos y actuamos frente a las situaciones de la vida cotidiana. Afecta nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, tomar decisiones, trabajar, estudiar y disfrutar de lo que nos rodea.

La salud mental no se limita a no tener enfermedades; implica mantener un equilibrio emocional y psicológico que permita afrontar los desafíos diarios sin que el estrés, la ansiedad o la tristeza dominen nuestras acciones.

Cuando una persona cuida su salud mental:

  • Mejora su bienestar general y su calidad de vida.
  • Tiene más herramientas para resolver conflictos y manejar emociones.
  • Disminuye el riesgo de padecer trastornos como la depresión o el agotamiento.
  • Fortalece sus vínculos personales y su rendimiento en el trabajo o el estudio.

En cambio, cuando se descuida, pueden aparecer síntomas como el insomnio, el aislamiento, la irritabilidad o la falta de motivación. Por eso, es clave pedir ayuda a tiempo, hablar con profesionales y mantener hábitos saludables como dormir bien, hacer actividad física, compartir tiempo con otros y practicar la escucha emocional.

Cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. Ambos funcionan en conjunto, y atender la salud mental es una forma de prevenir problemas más profundos y vivir con mayor equilibrio y bienestar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tres de cada diez personas manifiestan síntomas de ansiedad o depresión

Día de la Salud Mental: te contamos dónde pedir ayuda en Jujuy

El SAME atiende cada día entre 10 y 15 consultas por salud mental

Mes de la Salud Mental: inscripciones para un concurso de fotografía

Nobel de la Paz para María Corina Machado: "Es un faro de la democracia y de la libertad"

Lo que se lee ahora
Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)
Feriado.

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

La feroz respuesta de Di María a Toti Pasman por la crítica a su esposa Jorgelina Cardoso. video
Declaraciones.

Ángel Di María le respondió duramente a Toti Pasman

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel