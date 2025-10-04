Mes de la Salud Mental: inscripciones para un concurso de fotografía

El Gobierno de Jujuy convocó a fotógrafos amateurs y profesionales mayores de 18 años a participar del concurso de fotografía “Con cada gesto, un cuidado”, una iniciativa que busca visibilizar y promover los pequeños actos de cuidado hacia uno mismo y hacia los demás, fundamentales para fortalecer los vínculos sociales y fomentar la salud mental.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de octubre, y cada participante podrá presentar hasta dos fotografías originales e inéditas en formato digital JPEG con alta resolución (mínimo 300 dpi), sin marcas de agua ni firmas. Cada obra deberá incluir un título, una breve descripción de máximo 50 palabras explicando el gesto de cuidado que representa, y los datos de contacto del autor. Las fotografías se recibirán por correo electrónico.
El concurso busca capturar momentos de calma, gestos de apoyo, conexiones genuinas y detalles que transmitan bienestar emocional, promoviendo la reflexión sobre la importancia del cuidado cotidiano en la vida de las personas.
Qué se debe tener en cuenta para participar del concurso de fotografía
Un jurado especializado evaluará las obras según pertinencia con el tema, impacto emocional, originalidad y calidad técnica y estará compuesto por fotógrafos de Jujuy y Buenos Aires, quienes evaluarán las obras según los siguientes criterios:
-
Pertinencia con el tema: la fotografía debe reflejar claramente un gesto de cuidado relacionado con la salud mental.
-
Impacto emocional: la capacidad de la imagen para generar conexión con el espectador.
-
Originalidad y creatividad: el enfoque único y novedoso con el que se aborda el tema.
-
Calidad técnica y estética: aspectos como composición, iluminación y nitidez de la fotografía.
Las fotografías ganadoras y las menciones especiales se exhibirán en una exposición virtual en las redes oficiales, que se inaugurará el 7 de noviembre.
Para más información y consultas, los interesados pueden consultar
Las inscripciones podrán realizarse a través del correo [email protected]
Las fotografías ganadoras y las menciones especiales serán parte de una exposición virtual en las redes sociales oficiales. Los nombres de los ganadores se darán a conocer el 7 de noviembre, fecha en la que también se inaugurará la muestra en línea.
Dónde consultar por salud mental en Jujuy
La red pública de salud ofrece múltiples espacios de atención gratuita:
-
Teléfonos y servicios inmediatos:
-
Salud Mental Escucha 24 horas: 0800 888 4767
-
SAME 107: emergencias en salud mental las 24 horas
-
Salud Digital: salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual (clic en “Salud Mental”) de lunes a viernes de 8 a 20
-
Hospitales con guardia permanente:
-
Wenceslao Gallardo (Palpalá)
-
Pablo Soria, Materno Infantil y San Roque (San Salvador de Jujuy)
-
Paterson y La Mendieta
-
Hospital Oscar Orías (Libertador)
-
Hospital Uro (La Quiaca)
-
Hospital Salvador Mazza (Tilcara)
-
Hospital Arroyabe y Hospital Sequeiros (con guardias de psiquiatría y psicología)
-
Hospital Zabala (Perico)
-
Todos los Centros de Salud de la provincia, que se pueden ubicar en este link oficial.
-
Instituciones y organizaciones sociales:
-
El Umbral: Belgrano 1205 – San Salvador de Jujuy – Tel. 388 4249524 – Lunes a viernes de 8 a 20
-
Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy: Jorge Newbery 996 – Tel. 388 5937187
-
Fundación Vida: WhatsApp 388 4078233 – Facebook: C.A.S Centro de Atención al Suicida Jujuy
-
Asociación Civil Apostando a la Vida: Av. 19 de Abril 943 – Correo: [email protected]
-
Defensoría del Pueblo de Jujuy: Tel. 0800 444 2010
-
Secretaría de Derechos Humanos: Hipólito Irigoyen 636 – Tel. 4235877
-
Programa Cuidadores de la Casa Común (Pastoral Social del Obispado de Jujuy): Tel. 388 154570825
