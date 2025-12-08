Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos

Una familia del barrio Luján, en Abra Pampa, atraviesa un momento crítico luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda. El fuego consumió todas sus pertenencias, dejando a sus habitantes sin ropa, muebles, alimentos ni elementos esenciales para el día a día. Por el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro.

La afectada es Teresa Ramos, conocida cariñosamente como “Techi”, quien hoy necesita de la solidaridad de toda la comunidad para poder salir adelante tras esta tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos Qué tipo de ayuda se necesita La familia perdió absolutamente todo. Por eso, cualquier colaboración —por pequeña que sea— será de enorme ayuda para afrontar la emergencia. Se está solicitando especialmente:

Mercadería

Elementos de limpieza

Ropa y calzado

Artículos de higiene personal

Utensilios de cocina y mobiliario básico Dónde colaborar Quienes deseen acercar donaciones pueden hacerlo en Calle Federico Zurita N° 435, barrio Luján de Abra Pampa, donde se están recibiendo los aportes.

Aportes económicos Para quienes prefieran colaborar de manera monetaria, se habilitó un alias para transferencias: ALIAS: maria.techy.509

Titular: María Teresa Ramos Además, quienes necesiten comunicarse directamente con la familia pueden hacerlo al número: 388-4338919 (Techi).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.