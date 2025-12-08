lunes 08 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de diciembre de 2025 - 08:42
Tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Una familia completa lo perdió todo tras incendiarse su casa en Abra Pampa. Están pidiendo la ayuda de toda la comunidad ya que se quedaron con lo puesto.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos

Una familia del barrio Luján, en Abra Pampa, atraviesa un momento crítico luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda. El fuego consumió todas sus pertenencias, dejando a sus habitantes sin ropa, muebles, alimentos ni elementos esenciales para el día a día. Por el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Lee además
Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio 
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas
se incendio una casa en el barrio gorriti
Bomberos.

Se incendió una casa en el barrio Gorriti

La afectada es Teresa Ramos, conocida cariñosamente como “Techi”, quien hoy necesita de la solidaridad de toda la comunidad para poder salir adelante tras esta tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos
Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos

Qué tipo de ayuda se necesita

La familia perdió absolutamente todo. Por eso, cualquier colaboración —por pequeña que sea— será de enorme ayuda para afrontar la emergencia. Se está solicitando especialmente:

  • Mercadería

  • Elementos de limpieza

  • Ropa y calzado

  • Artículos de higiene personal

  • Utensilios de cocina y mobiliario básico

Dónde colaborar

Quienes deseen acercar donaciones pueden hacerlo en Calle Federico Zurita N° 435, barrio Luján de Abra Pampa, donde se están recibiendo los aportes.

Aportes económicos

Para quienes prefieran colaborar de manera monetaria, se habilitó un alias para transferencias:

  • ALIAS: maria.techy.509

  • Titular: María Teresa Ramos

Además, quienes necesiten comunicarse directamente con la familia pueden hacerlo al número: 388-4338919 (Techi).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Se incendió una casa en el barrio Gorriti

Un incendio de gran magnitud sacude a Japón: más de 170 edificios destruidos y un muerto

Voraz incendio en Monterrico: el viento expandió las llamas de un depósito

El Ballet Juventud Prolongada ganó un Martín Fierro de la Danza

Lo que se lee ahora
Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos
Tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy
Cronograma.

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Boca quedó afuera ante Racing.
Fútbol.

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel