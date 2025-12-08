Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Una familia del barrio Luján, en Abra Pampa, atraviesa un momento crítico luego de que un El fuego consumió todas sus pertenencias, dejando a sus habitantes sin ropa, muebles, alimentos ni elementos esenciales para el día a día. Por el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro. incendio destruyera por completo su vivienda.
La afectada es
Teresa Ramos, conocida cariñosamente como “Techi”, quien hoy necesita de la solidaridad de toda la comunidad para poder salir adelante tras esta tragedia.
Qué tipo de ayuda se necesita
La familia perdió absolutamente todo. Por eso, cualquier colaboración —por pequeña que sea— será de enorme ayuda para afrontar la emergencia. Se está solicitando especialmente:
Dónde colaborar
Quienes deseen acercar donaciones pueden hacerlo en
Calle Federico Zurita N° 435, barrio Luján de Abra Pampa, donde se están recibiendo los aportes.
Aportes económicos
Para quienes prefieran colaborar de manera monetaria, se habilitó un alias para transferencias:
Además, quienes necesiten comunicarse directamente con la familia pueden hacerlo al número:
388-4338919 (Techi).
