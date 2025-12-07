Perico: entró a una casa en donde no había nadie para drogarse y se quedó dormido

Perico: entró a una casa en donde no había nadie para consumir droga y se quedó dormido

Un insólito episodio se registró en la ciudad de Perico, donde un hombre fue encontrado dormido dentro de una vivienda ajena. La situación fue denunciada por la propietaria al notar que, al regresar a su domicilio, había una persona desconocida en el interior.

Ciudad Perico Ciudad Perico La denuncia de la propietaria Durante la mañana, una mujer mayor de edad se presentó en la comisaría para informar que había hallado a un individuo acostado dentro de su casa. Según relató, el hombre habría ingresado aprovechando que no había nadie y, una vez adentro, consumió sustancias prohibidas hasta quedar dormido.

Intervención policial y hallazgo Tras recibir la denuncia, personal del Cuerpo de Infantería UR-6 se dirigió al domicilio y constató la presencia del sujeto. Al despertarlo, el individuo mostró una actitud nerviosa y evasiva frente a los efectivos.

El hombre tenía pedidos de comparendo Al realizar la consulta correspondiente con el CIAC, se confirmó que el involucrado tenía dos solicitudes de paradero por comparendo. Por este motivo, se procedió a su demora y posterior traslado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones.

Avanza la investigación Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del ingreso y evaluar posibles daños o delitos vinculados al hecho. La propietaria no sufrió agresiones, pero el susto y la invasión a su propiedad motivaron la intervención inmediata.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







