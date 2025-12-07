Perico: entró a una casa en donde no había nadie para drogarse y se quedó dormido

Perico: entró a una casa en donde no había nadie para consumir droga y se quedó dormido
Un insólito episodio se registró en la ciudad de Perico, donde un hombre fue encontrado dormido dentro de una vivienda ajena. La situación fue denunciada por la propietaria al notar que, al regresar a su domicilio, había una persona desconocida en el interior.
Durante la mañana, una mujer mayor de edad se presentó en la comisaría para informar que había hallado a un individuo acostado dentro de su casa. Según relató, el hombre habría ingresado aprovechando que no había nadie y, una vez adentro, consumió sustancias prohibidas hasta quedar dormido.
Intervención policial y hallazgo
Tras recibir la denuncia, personal del Cuerpo de Infantería UR-6 se dirigió al domicilio y constató la presencia del sujeto. Al despertarlo, el individuo mostró una actitud nerviosa y evasiva frente a los efectivos.
El hombre tenía pedidos de comparendo
Al realizar la consulta correspondiente con el CIAC, se confirmó que el involucrado tenía dos solicitudes de paradero por comparendo. Por este motivo, se procedió a su demora y posterior traslado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones.
Avanza la investigación
Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del ingreso y evaluar posibles daños o delitos vinculados al hecho. La propietaria no sufrió agresiones, pero el susto y la invasión a su propiedad motivaron la intervención inmediata.