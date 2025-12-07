Una mujer con una herida y una fractura fue rescatada en Ocloyas

Personal operativo de la Dirección General de Emergencias – Defensa Civil 103 y del servicio de emergencias médicas 107 integró una comitiva especial con destino a la localidad de Ocloya para asistir a una mujer de 68 años que presentaba una herida cortante y una fractura.

El equipo de asistencia fue hasta el lugar para realizar la evaluación inicial, estabilizar a la paciente y preparar su derivación segura, siguiendo los protocolos para este tipo de eventos en zonas alejadas.

Operativo y atención

En el lugar, se desarrollaron tareas de control de la hemorragia, inmovilización del miembro afectado y monitoreo de signos vitales, priorizando en todo momento la preservación de la vida y la reducción de riesgos durante el traslado. Una vez aseguradas las condiciones mínimas de estabilidad, la paciente fue subida a la unidad sanitaria y trasladada hacia un establecimiento de salud con mayor capacidad de respuesta para completar estudios y tratamiento definitivo.

Las autoridades destacaron que el operativo culminó de manera exitosa, permitiendo salvaguardar la vida de la persona gracias a la coordinación entre los equipos de emergencias y de salud. También remarcaron la relevancia de estos dispositivos en áreas rurales o de difícil acceso, donde la articulación rápida entre distintos organismos resulta determinante para garantizar que la población reciba atención oportuna ante situaciones de urgencia.