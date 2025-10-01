miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 19:57
País.

El Senado debatirá los vetos a la emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Este jueves, la oposición buscará repetir el resultado de Diputados, mientras organizaciones sociales y educativas se movilizarán en las calles.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Senado (foto ilustrativa).

Senado (foto ilustrativa).

Con el antecedente de la Cámara de Diputados —que rechazó ambas medidas—, la oposición confía en reproducir ese resultado en el Senado.

Claves del debate

  • Para que los vetos sean rechazados, se requiere una mayoría especial de dos tercios del Senado.

  • En Diputados, la ley de emergencia sanitaria obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención.

  • El proyecto para aumentar recursos a las universidades fue aprobado con 174 votos positivos, 62 negativos y 2 abstenciones.

image
Contra el veto a la emergencia pedi&aacute;trica y financiamiento universitario.

Contra el veto a la emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

Más allá de los vetos: otros puntos en agenda

La sesión incluirá además:

  • Nombramientos judiciales, como la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.

  • Reformas al Régimen de Retiro Anticipado para empleados transitorios del Senado.

  • Proyectos sobre desaparecidos y convenios internacionales con Francia y Austria.

Movilización y presión social

Organizaciones estudiantiles, universidades y trabajadores de la salud convocaron a manifestarse frente al Congreso para acompañar el tratamiento de los vetos. En el caso del Garrahan, además, familias y personal del hospital anunciaron una vigilia durante la jornada.

