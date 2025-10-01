El Senado debatirá los vetos a la emergencia pediátrica y financiamiento universitario

El Senado sesionará este jueves desde las 10 hs para debatir los vetos presidenciales a dos leyes clave: la de Emergencia Sanitaria en Pediatría —que incluye financiamiento para el Hospital Garrahan— y la de Financiamiento Universitario.
Con el antecedente de la Cámara de Diputados —que rechazó ambas medidas—, la oposición confía en reproducir ese resultado en el Senado.
Más allá de los vetos: otros puntos en agenda
La sesión incluirá además:
-
Nombramientos judiciales, como la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
-
Reformas al Régimen de Retiro Anticipado para empleados transitorios del Senado.
-
Proyectos sobre desaparecidos y convenios internacionales con Francia y Austria.
Movilización y presión social
Organizaciones estudiantiles, universidades y trabajadores de la salud convocaron a manifestarse frente al Congreso para acompañar el tratamiento de los vetos. En el caso del Garrahan, además, familias y personal del hospital anunciaron una vigilia durante la jornada.
