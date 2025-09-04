En vivo minuto a minuto: sesión en el Senado por Emergencia en Discapacidad

El Senado de la Nación tendrá este jueves una jornada cargada de tensión política. Con un amplio acuerdo entre bloques opositores, la Cámara alta se dispone a rechazar el veto del Poder Ejecutivo a la ley que declara la emergencia en discapacidad. La norma había sido aprobada en julio y ahora volverá a tener vigencia con una mayoría de dos tercios, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.
Habilitaron el debate por la Ley de Discapacidad
Con más de dos tercios de la cámara, el Senado habilitó la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei tras su aprobación.
La votación tuvo 62 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención.