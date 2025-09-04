En vivo minuto a minuto: sesión en el Senado por Emergencia en Discapacidad

El Senado de la Nación tendrá este jueves una jornada cargada de tensión política. Con un amplio acuerdo entre bloques opositores, la Cámara alta se dispone a rechazar el veto del Poder Ejecutivo a la ley que declara la emergencia en discapacidad. La norma había sido aprobada en julio y ahora volverá a tener vigencia con una mayoría de dos tercios, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.

La sesión, es conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala , debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó al frente del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei al exterior.

Emergencia en discapacidad hasta 2027

La primera medida que tomará el pleno será restituir la ley que establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El texto incluye la actualización de aranceles y compensaciones, además de una reformulación de las pensiones no contributivas.

El regreso de la norma representa un revés para la Casa Rosada, ya que extiende sus efectos más allá del actual mandato presidencial. El proyecto había contado en su momento con 56 votos afirmativos y ahora vuelve a escena con un consenso aún mayor entre los distintos bloques opositores.

Reforma de la ley que regula los DNU

El otro tema central de la sesión será la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. El nuevo esquema busca imponer un límite estricto de 90 días para que ambas Cámaras aprueben o rechacen cada decreto.

Actualmente, los DNU continúan en vigor mientras no sean anulados por el Congreso, lo que otorga al Ejecutivo un margen amplio de acción. Con el cambio propuesto, el rechazo de una sola Cámara bastaría para invalidarlos. Además, se exigirá que cada decreto se refiera únicamente a una materia específica.

El minuto a minuto

Live Blog Post Habilitaron el debate por la Ley de Discapacidad Con más de dos tercios de la cámara, el Senado habilitó la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei tras su aprobación. La votación tuvo 62 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención.

Live Blog Post Carolina Moisés hizo una cuestión de privilegio Carolina Moisés cuestionó al Presidente en el Senado por “desconocer la Constitución” La senadora de Convicción Federal criticó al mandatario durante el debate parlamentario y defendió la libertad de expresión como un derecho esencial. Durante la sesión en la Cámara alta, la senadora jujeña Carolina Moisés lanzó duras críticas contra el Presidente de la Nación. La legisladora de Convicción Federal afirmó que el jefe de Estado “actúa sin respetar los límites que marca la Constitución” y que responde con agresividad cada vez que se enfrenta a hechos que contradicen su visión. En su discurso, Moisés señaló que las decisiones políticas del Ejecutivo “carecen de fundamentos sólidos” y que muchas de las posturas adoptadas en el último tiempo “no resisten un análisis serio dentro del marco democrático”.