jueves 04 de septiembre de 2025
4 de septiembre de 2025 - 11:09
en vivo En vivo.

En vivo minuto a minuto: sesión en el Senado por Emergencia en Discapacidad

El Senado de la Nación sesiona para tratar el rechazo a los vetos del gobierno de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad y otros temas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Bartolomé Abdala preside la sesión en el Senado.

Bartolomé Abdala preside la sesión en el Senado.

EN VIVO

La sesión, es conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó al frente del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei al exterior.

Emergencia en discapacidad hasta 2027

La primera medida que tomará el pleno será restituir la ley que establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El texto incluye la actualización de aranceles y compensaciones, además de una reformulación de las pensiones no contributivas.

El regreso de la norma representa un revés para la Casa Rosada, ya que extiende sus efectos más allá del actual mandato presidencial. El proyecto había contado en su momento con 56 votos afirmativos y ahora vuelve a escena con un consenso aún mayor entre los distintos bloques opositores.

Reforma de la ley que regula los DNU

El otro tema central de la sesión será la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. El nuevo esquema busca imponer un límite estricto de 90 días para que ambas Cámaras aprueben o rechacen cada decreto.

Actualmente, los DNU continúan en vigor mientras no sean anulados por el Congreso, lo que otorga al Ejecutivo un margen amplio de acción. Con el cambio propuesto, el rechazo de una sola Cámara bastaría para invalidarlos. Además, se exigirá que cada decreto se refiera únicamente a una materia específica.

Embed - SESIÓN 04-09-25

El minuto a minuto

Live Blog Post

Habilitaron el debate por la Ley de Discapacidad

Con más de dos tercios de la cámara, el Senado habilitó la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei tras su aprobación.

La votación tuvo 62 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención.

Live Blog Post

Carolina Moisés hizo una cuestión de privilegio

Carolina Moisés cuestionó al Presidente en el Senado por “desconocer la Constitución” La senadora de Convicción Federal criticó al mandatario durante el debate parlamentario y defendió la libertad de expresión como un derecho esencial.

Durante la sesión en la Cámara alta, la senadora jujeña Carolina Moisés lanzó duras críticas contra el Presidente de la Nación. La legisladora de Convicción Federal afirmó que el jefe de Estado “actúa sin respetar los límites que marca la Constitución” y que responde con agresividad cada vez que se enfrenta a hechos que contradicen su visión.

En su discurso, Moisés señaló que las decisiones políticas del Ejecutivo “carecen de fundamentos sólidos” y que muchas de las posturas adoptadas en el último tiempo “no resisten un análisis serio dentro del marco democrático”.

Live Blog Post

Hay quórum

Pasadas las 11:10 de la mañana, la oposición logró quórum en el Senado y empezó la sesión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así es uno de los pueblos más económicos de Salta para visitar: tiene solo 190 habitantes

Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel