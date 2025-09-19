¿Qué es la ley de ATN que se debatió en el Senado?

La sesión en la Cámara Alta fue convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial sobre las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento para universidades, el jueves 18 de septiembre el Senado comenzó a analizar el proyecto que regula la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) , también objetado por Javier Milei hace una semana.

La apertura de la sesión en la Cámara Alta fue encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien a esta altura ya no tiene vínculo con el presidente.

El Senado debatirá la ley de reparto de fondos a las provincias a través de los ATN.

El proyecto de ley plantea agregar un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto) para que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya de manera automática, tal como ocurre con otros fondos. La propuesta indica que la asignación debe seguir la misma fórmula de la Ley 23.548 de Coparticipación , que establece porcentajes fijos para el Estado Nacional , las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Para insistir con la ley, la oposición necesita dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras del Congreso.

Hoy en día, el Fondo de ATN, regulado por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, se distribuye de forma discrecional, lo que implica que el Ejecutivo decide tanto los beneficiarios como los montos.

Por otra parte, el Fondo de ATN tiene como finalidad “atender desbalances financieros y situaciones de emergencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En este marco, el decreto del Poder Ejecutivo del 11 de septiembre, que oficializó el veto a la norma que buscaba un reparto automático del fondo, señala que “el proyecto aprobado por el Congreso pretende direccionar estos recursos hacia un sistema de distribución automática siguiendo los coeficientes de coparticipación general”.

Asimismo, el documento advierte que esta propuesta modifica el propósito legal del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y le quita al Estado una herramienta inmediata para responder ante crisis financieras y emergencias.