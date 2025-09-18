jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 13:15
EN VIVO: minuto a minuto en el Senado por el veto de Javier Milei a la ley de reparto de ATN

El Senado debatió el veto presidencial a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Seguí EN VIVO el minuto a minuto de la sesión.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Senado trata desde la mañana de este jueves, el veto presidencial de Javier Milei al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un contexto marcado por continuos reveses legislativos para el Gobierno. La oposición buscará ratificar la norma rechazada por la Casa Rosada.

Revés para el Gobierno

Tras un debate acalorado, el Senado decidió rechazar el veto de Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La votación culminó con votos afirmativos 59, 9 negativos y 3 abstenciones.

"La motosierra rompe, pero no construye nada nuevo"; Martín Lousteau

El Senado debate el veto presidencial a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que es impulsada con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

"La motosierra rompe, pero no construye nada nuevo", cuestionó Martín Lousteau, Senador Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, al Gobierno de Javier Milei. Lo hizo en la sesión del Senado de este jueves donde la oposición busca rechazar el veto del Presidente a la ley de ATN.

"Los ATN son de los gobernadores", afirmó. "No se resuelve todo usando el no presupuesto y la motosierra, se tienen que meter a gestionar", aseguró Lousteau

Martín Lousteau plantea en su propuesta que resulta indispensable garantizar recursos destinados al sostenimiento de la educación universitaria.

Críticas de la oposición al veto de la ley de los ATN

Desde la oposición en el Senado le hicieron duras críticas al veto del presidente Javier Milei a la ley de cambios en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El senador K, Daniel Bensusán, planteó: "Con este veto, el Presidente quiere hacer creer que las provincias van a usar los fondos de ATN para gastos corrientes. Le falta compresión de texto o miente. En ninguna ley se cambia el criterio del uso de recursos. Este proyecto no altera el equilibrio fiscal, se distribuye lo que se recauda. Lo que pedimos es la distribución".

Bensusán criticó: "El Gobierno nacional sigue con las mentiras, confundiendo a la sociedad. Las provincias no pedimos privilegios, simplemente que se cumpla la ley. Déjense de joder y empiecen a gobernar para todos los argentinos".

El senador de la UCR, Maximiliano Abad, confirmó que votará "en contra del veto y a favor de insistir con la ley" de ATN: "Este veto presidencial no es un hecho aislado, tiene que ver con una mirada centralista, donde los criterios y las prioridades están invertidas. El Gobierno nacional quiere sostener el equilibrio fiscal a costa de someter a las provincias”.

Abad planteó: "Este debate no se trata solo sobre una ley vetada sino sobre cómo se concibe el federalismo en la Argentina. Para nosotros el federalismo no es un slogan ni una bandera de ocasión, es una condición necesaria para el desarrollo argentino".

Guillermo Andrada (Convicción Federal) planteó: "Voy a adelantar mi voto en contra del veto a esta ley. Llegamos a esto por un plan económico que tiene pocos beneficiarios y muchos perjudicados. Ahora vamos a ver las consecuencias de la verdad de este plan, que es lo fiscal. A las provincias las masacraron".

Andrada advirtió: “Están usando los ATN como un salvavidas, quieren maquillar el equilibrio fiscal. Hemos tenido tragedias graves en las que los fondos estaban y no los giraron. Están usando los ATN como un salvavidas, quieren maquillar el equilibrio fiscal. Los mismo que quieren hacer con los intereses capitalizados de la LECAP. Mentira que tienen equilibrio fiscal".

Pablo Blanco (UCR) también adelantó su rechazo al veto y advirtió que el Gobierno "se queda con más del 70% de lo recaudado y lo distribuye a las provincias de forma discrecional".

Fernando Rejal (Convicción Federal) planteó: "Quiero referirme expresamente a la provincia que represento, La Rioja. En 2024 se entregó el 7% de lo recaudado y en lo que va del 2025 solamente una cifra cercana al 25%. El resto de esos fondos se los que quedó Nación. No es que estamos tironeando. Acá hay un despojo, un robo".

La lista de oradores anotados para intervenir sobre la ley de ATN

A continuación, la nómina con los legisladores anotados:

  • Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular-UP)
  • Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical)
  • Guillermo Andrada (Convicción Federal)
  • Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical)
  • Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular-UP)
  • Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso)
  • Fernando Rejal (Convicción Federal)
  • Beatriz Ávila (Por la Justicia Social)
  • Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro)
  • Carmen Álvarez Rivero (Frente PRO)
  • Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana-UP)
  • Víctor Zimmermann (Unión Cívica Radical)
  • Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana)
  • Carlos Linares (Unidad Ciudadana)
  • Florencia López (Frente Nacional y Popular-UP)
  • Martín Lousteau (Unión Cívica Radical)
  • Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
  • Alejandra Vigo (Unidad Federal)
  • Luis Juez (Frente PRO)
  • Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical)
  • Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana-UP)
  • José Miguel Ángel Mayans (Frente Nacional y Popular-UP)
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)

Seguí EN VIVO la sesión en el Senado

Con una mayoría abultada, el Senado habilitó tratar el veto a la ley de ATN

El resultado se consiguió con 59 votos positivos, 8 votos negativos y sin abstenciones. La votación preanuncia que, en el Senado, la oposición cuenta con las voluntades necesarias para ratificar la legislación.

Arrancó la sesión en el Senado

Pasadas las 11 de la mañana de este jueves 18 de septiembre, dio inicio en el Senado la sesión para tratar el veto impulsado por el presidente, Javier Milei, respecto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

