FNE 2025: esta noche es el turno del desfile de carrozas y carruajes del Grupo B

Tras el exitoso primer desfile de este jueves que significó la presentación del Grupo A, la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) sigue este viernes con otras 40 carrozas y carruajes en Ciudad Cultural pertenecientes al Grupo B.
Este año es histórico, ya que por primera vez se alcanzará un total de 80 carrozas, divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes. Los grupos y el ordenamiento fueron definidos dependiendo de los premios obtenidos en la edición del 2024.
El cronograma marca que los desfiles comenzaron el jueves 18 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles que llenarán de color, música y primavera las calles de San Salvador de Jujuy. El 27 será la entrega de premios.
