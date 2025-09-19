FNE 2025: esta noche es el turno del desfile de carrozas y carruajes del Grupo B

Centro Polivalente de Arte Profesor Luis Martínez

Tras el exitoso primer desfile de este jueves que significó la presentación del Grupo A, la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) sigue este viernes con otras 40 carrozas y carruajes en Ciudad Cultural pertenecientes al Grupo B.

Este año es histórico, ya que por primera vez se alcanzará un total de 80 carrozas, divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes. Los grupos y el ordenamiento fueron definidos dependiendo de los premios obtenidos en la edición del 2024.

El cronograma marca que los desfiles comenzaron el jueves 18 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles que llenarán de color, música y primavera las calles de San Salvador de Jujuy. El 27 será la entrega de premios.

El orden del Grupo B Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica

Complejo Educativo José Hernández - Carroza

Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje

Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje

Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza

Colegio Modelo Palpalá - Carruaje

Colegio Remedios de Escalada - Carruaje

Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica

Colegio Secundario N° 43 - Carruaje

Colegio Los Lapachos - Carruaje

Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza

Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje

Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza

EMDEI - Carruaje

Colegio Mayor Jujuy - Carruaje

Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica

Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje

Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje

Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza

Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje

Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza

Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje

Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica

IPSEL - Carruaje

Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje

Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza

Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje

Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza

Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje

Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje

Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica

Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza

Asociación Todos Juntos - Carruaje

Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza

Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)

Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje

Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)

Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica

Colegio Privado Nueva Generación – Carruaje

Agenda completa de la FNE 2025 Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.

Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

