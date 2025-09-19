viernes 19 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2025 - 10:38
Cuenta regresiva.

FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial

Este lunes 22 de septiembre se realizará la Elección Provincial en el marco de la FNE 2025, donde se conocerá a la sucesora de Josefina Blanco. Conocé a las candidatas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
candidatas provinciales

Ya se vive la FNE 2025 en la provincia de Jujuy, y este lunes 22 de septiembre se vivirá la Elección Provincial en Ciudad Cultural. Las 16 representantes de los distintos departamentos de la provincia formarán parte de una noche mágica donde se conocerá a la sucesora de Josefina Blanco.

Lee además
Cómo va a estar el clima esta segunda noche de desfile y el fin de semana en Jujuy
Capital.

Cómo va a estar el clima esta segunda noche de desfile y el fin de semana en Jujuy
El Polimodal 2 de Abra Pampa.
FNE 2025.

El Poli 2 de Abra Pampa recorrió más de 200 km. y llevó la Puna a Ciudad Cultural

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial

Desde el año 2017 se implementó en la Fiesta Nacional de los Estudiantes la elección por regiones. Valles, Yungas, Quebrada y Puna, son las cuatros regiones que contarán con una Embajadora, para luego, dar paso a la elección de la Representante Provincial.

Representante Provincial 2024

josefina blanco representante 2024

Región Puna

  • Cochinoca: Sofia Rosales
Sofia Rosales cochinoca
  • Rinconada: Nicole Acho
Nicole Acho Rinconada
  • Santa Catalina: Rut Cruz
RUT CRUZ SANTA CATALINA
  • Yavi: María Jesús Cabrera Rey
MARIA JESUS REY YAVI
  • Susques: Carol Vasquez
carol vasquez susques

Región Quebrada

  • Humahuaca: Yuliana Morales
yuliana morales humahuaca
  • Tilcara: Reyna Vera
reyna vera tilcara
  • Tumbaya: Yasmín Méndez Nogueira
yasmin nogueira tumbaya

Región Valles

  • Palpalá: Angelina Armella Morel
angelina armella palpala
  • El Carmen: Martina Morena Aguirre
martina aguirre el carmen
  • San Antonio: Antonela Díaz
antonela diaz san antonio
  • Dr. Manuel Belgrano: Victoria Zamar
victoria zamar dr manuel belgran

Región Yungas

  • Valle Grande: Zaira Perales
zaira perales valle grande
  • Ledesma: Catalina Dadah
catalina dadah ledesma
  • San Pedro: Melina Sáez Santillán
milena saez santillan san pedro
  • Santa Bárbara: Candela Villarroel
candela villarroel santa barbara

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo va a estar el clima esta segunda noche de desfile y el fin de semana en Jujuy

El Poli 2 de Abra Pampa recorrió más de 200 km. y llevó la Puna a Ciudad Cultural

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

Cambios en las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad

Lo que se lee ahora
Centro Polivalente de Arte Profesor Luis Martínez
Ciudad Cultural.

FNE 2025: esta noche es el turno del desfile de carrozas y carruajes del Grupo B

Por  Claudio Serra

Las más leídas

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Primer desfile de carrozas en Ciudad Cultural
FNE 2025.

Exitoso primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Tiene 12 años, es jujeña y brilla en Netflix junto a Leonardo Sbaraglia: quién es Francesca Varela video
Serie.

Tiene 12 años, es jujeña y brilla en Netflix junto a Leonardo Sbaraglia: quién es Francesca Varela

Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy lanzó promociones para ingresar gratis el domingo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel