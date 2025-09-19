FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial

Ya se vive la FNE 2025 en la provincia de Jujuy, y este lunes 22 de septiembre se vivirá la Elección Provincial en Ciudad Cultural. Las 16 representantes de los distintos departamentos de la provincia formarán parte de una noche mágica donde se conocerá a la sucesora de Josefina Blanco.

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial Desde el año 2017 se implementó en la Fiesta Nacional de los Estudiantes la elección por regiones. Valles, Yungas, Quebrada y Puna, son las cuatros regiones que contarán con una Embajadora, para luego, dar paso a la elección de la Representante Provincial.

Representante Provincial 2024 josefina blanco representante 2024

Región Puna Cochinoca: Sofia Rosales

Sofia Rosales cochinoca Rinconada: Nicole Acho Nicole Acho Rinconada Santa Catalina: Rut Cruz RUT CRUZ SANTA CATALINA Yavi: María Jesús Cabrera Rey MARIA JESUS REY YAVI Susques: Carol Vasquez carol vasquez susques Región Quebrada Humahuaca: Yuliana Morales yuliana morales humahuaca Tilcara: Reyna Vera reyna vera tilcara Tumbaya: Yasmín Méndez Nogueira yasmin nogueira tumbaya Región Valles Palpalá: Angelina Armella Morel angelina armella palpala El Carmen: Martina Morena Aguirre martina aguirre el carmen San Antonio: Antonela Díaz antonela diaz san antonio Dr. Manuel Belgrano: Victoria Zamar victoria zamar dr manuel belgran Región Yungas Valle Grande: Zaira Perales zaira perales valle grande Ledesma: Catalina Dadah catalina dadah ledesma San Pedro: Melina Sáez Santillán milena saez santillan san pedro Santa Bárbara: Candela Villarroel candela villarroel santa barbara

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.