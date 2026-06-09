La Quiaca fue la ciudad más fría del país este martes

Este martes, La Quiaca se ubicó en el primer lugar del ranking de temperaturas mínimas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al registrar -1,6°C , la marca más baja entre las estaciones meteorológicas oficiales del país.

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El informe difundido por el organismo nacional mostró que la ciudad fronteriza superó incluso a localidades patagónicas y cuyanas tradicionalmente asociadas con el frío intenso. Detrás de La Quiaca aparecieron Malargüe , en Mendoza, con -0,2°C, y las ciudades bonaerenses de Azul y La Plata , ambas con 1,6°C.

Los datos corresponden a las primeras horas de la jornada, cuando las bajas temperaturas se hicieron sentir en buena parte del territorio argentino. En el caso de la ciudad puneña, la humedad alcanzó el 71%, un valor menor al registrado en otras localidades del ranking.

Frontera La Quiaca - Villazón (4)

Un frío intenso en la Puna jujeña

La Quiaca suele figurar entre las ciudades más frías del país durante el invierno debido a su ubicación geográfica y a los más de 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Las noches despejadas y el aire seco favorecen un rápido descenso de la temperatura, especialmente durante la madrugada.

El ranking oficial también incluyó a ciudades como El Calafate (1,8°C), Mar del Plata (2,2°C), Trelew (2,8°C), Río Grande (3,8°C) y San Carlos de Bariloche (3,9°C), todas con registros superiores a los de la localidad jujeña.

Los registros oficiales y las zonas sin medición

El listado difundido por el Servicio Meteorológico Nacional se elabora a partir de las estaciones meteorológicas oficiales distribuidas en distintos puntos del país. Por esa razón, el ranking refleja únicamente los lugares donde existen mediciones registradas por la red del organismo.

Esto significa que podrían existir otras localidades o parajes con temperaturas incluso más bajas que las informadas, aunque sin datos oficiales disponibles en tiempo real. La situación también puede darse dentro de la propia provincia de Jujuy, especialmente en sectores de la Puna y de alta montaña donde no hay estaciones meteorológicas del SMN.

En esos casos, las condiciones climáticas pueden variar considerablemente respecto de los centros urbanos relevados, por lo que las temperaturas extremas no siempre quedan reflejadas en los informes nacionales.