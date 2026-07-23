Contenidos Los fuertes vientos rompieron el techo de una escuela de La Quiaca.

Los intensos vientos registrados en los últimos días en Jujuy provocaron importantes daños en la Escuela N° 113 "Antártida Argentina" de La Quiaca , donde parte del techo del edificio antiguo se desprendió por la fuerza de las ráfagas.

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Ante esta situación, directivos, padres, integrantes de la cooperadora y toda la comunidad educativa iniciaron una campaña solidaria para reunir los materiales necesarios y reparar el establecimiento.

La comunidad educativa explicó que el objetivo es convocar a comerciantes, instituciones, exalumnos, docentes y vecinos para colaborar con la compra de los materiales.

"Queremos llegar a los distintos comerciantes de la ciudad, instituciones, ex alumnos, docentes y pueblo en general para que nos puedan colaborar en la medida de las posibilidades de cada uno", expresaron.

Además, recordaron el acompañamiento que históricamente recibió la institución. "Sabemos que hay personas que han pasado por estas aulas y también junto a sus familiares han apoyado y colaborado en reiteradas ocasiones a la institución, por eso apelamos a sumar voluntades para concretar esta reparación", agregaron

En ese sentido, remarcaron que "si todos ponemos un granito de arena contribuiremos a que nuestras instituciones educativas no se desmoronen y, entre sociedad e instituciones, lograremos una sociedad mejor".

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al alias Cresta.numero.vocero (Pedro Alberto Santos) o por celular con Aldo Berdón al 3513210089.

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Qué materiales necesitan

La colaboración estará destinada a la compra de materiales para reconstruir el sector afectado del techo. Entre los principales elementos que solicitan se encuentran:

8 perfiles o alfajías de 6 metros (80 x 40 mm).

10 chapas de 2 x 4 metros.

1 bolsa de clavos autoperforantes para chapa.

Desde la institución esperan que la campaña permita reunir los insumos necesarios para comenzar cuanto antes con las reparaciones y garantizar el normal funcionamiento del establecimiento educativo.