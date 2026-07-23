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23 de julio de 2026 - 13:11
Jujuy.

El CEDEMS define este sábado el inicio de clases tras las vacaciones

Desde el CEDEMS rechazaron el anuncio paritario y esperan una nueva convocatoria. Definen el plan de lucha que llevarán adelante la próxima semana.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Paro y movilización del CEDEMS.

Paro y movilización del CEDEMS.

Previo al regreso de los chicos al colegio luego del receso invernal, desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) anunciaron que este sábado se realizará una asamblea para definir el plan de lucha previsto para la próxima semana.

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Tuvimos paritarias, propuesta que resulta insuficiente, y ya estaba votado el no inicio de clases”, dijo Mercedes Sosa, secretaria general del gremio que nuclea a los docentes de nivel medio y superior de la provincia.

Sosa agregó que “este sábado vamos a decidir de qué manera vamos a llevar adelante el plan de lucha porque el 4% que está ofreciendo el Gobierno, en una sola liquidación y sin ningún aviso de una nueva convocatoria a paritaria, confirma la medida tomada”.

Más allá de este anuncio, desde el CEDEMS adelantaron que siguen abiertos al dialogo, “estamos esperando si hay algún tipo de mejora”, dijo Sosa y agregó que “no se está atendiendo ninguno de los reclamos que hicimos a nivel salarial”.

Entre los reclamos que llevan adelante desde el gremio, Mercedes Sosa enumeró “veníamos solicitando una actualización del FONID, que se pague el segundo cargo, mayor blanqueamiento y que aumente el valor de la hora cátedra. En ese sentido no hubo nada”.

“Siempre estamos a la espera de que haya alguna nueva propuesta, pero si hasta la asamblea no hay alguna mejora seguramente se va a ratificar el no inicio de las clases y la longitud de la medida”, sostuvo la Secretaria General del CEDEMS.

Mesa Técnica del CEDEMS

Mercedes Sosa adelantó también que en la tarde de este jueves se realizará una mesa técnica para definir “temas que tienen que ver con condiciones laborales de los docentes, no con la cuestión salarial”.

“Ojalá nos acerquen una nueva propuesta para llevarla el sábado a la asamblea y poder debatirla”, finalizó la dirigente.

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