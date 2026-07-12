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12 de julio de 2026 - 12:38
Jujuy.

CEDEMS ratificó el no inicio de clases luego del receso invernal

El gremio del Cedems rechazó la propuesta salarial del Gobierno y confirmó que no retomará las clases tras el receso invernal si no hay una nueva oferta.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Cedems anunció medidas de fuerza

Cedems anunció medidas de fuerza

En una asamblea realizada este fin de semana, los afiliados del gremio del CEDEMS resolvieron rechazar la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial y ratificaron la decisión de no iniciar las clases una vez finalizado el receso, en caso de que no exista una nueva convocatoria a la mesa de negociación.

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La medida fue respaldada por los docentes durante el encuentro gremial, donde además se resolvió mantener el estado de alerta y pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 25 de julio. En esa fecha se definirá la modalidad de las medidas de fuerza que se implementarán si las negociaciones no registran avances.

El principal motivo del rechazo es que la propuesta salarial fue considerada insuficiente por el sector docente, que reclama una recomposición acorde al incremento del costo de vida y a la evolución de los servicios públicos en la provincia.

Asamblea del CEDEMS

Asamblea del CEDEMS

Buscan soluciones

El CEDEMS insiste en la necesidad de avanzar en soluciones vinculadas con las condiciones laborales dentro de las instituciones educativas, entre ellas problemas de infraestructura escolar, transporte, seguridad en los establecimientos y mejoras en distintos adicionales que perciben los trabajadores de la educación.

Además, desde el sindicato sostienen que existen categorías del sistema educativo que aún no reciben determinados reconocimientos económicos pese a desempeñar tareas de acompañamiento y responsabilidad con los estudiantes, por lo que consideran necesario revisar esos criterios en el marco de la negociación paritaria.

Reconocimiento de tareas

Otro de los reclamos apunta al reconocimiento de las tareas extraordinarias que realizan numerosos docentes durante actividades institucionales y eventos escolares, especialmente en el contexto de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde muchos trabajadores extienden su jornada habitual para colaborar con las escuelas.

Mientras tanto, el gremio mantiene abierta la posibilidad de retomar el diálogo con el Gobierno provincial y espera una nueva convocatoria que permita destrabar el conflicto antes del regreso a las aulas.

Por el momento, la decisión de no iniciar las clases tras el receso invernal continúa firme y la definición sobre la modalidad de la medida de fuerza quedará supeditada a lo que ocurra en la próxima asamblea y, principalmente, a la respuesta que pueda brindar el Ejecutivo en los próximos días.

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