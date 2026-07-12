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12 de julio de 2026 - 08:37
Jujuy.

Alcohol al volante: los hombres de entre 20 y 45 años concentran la mayoría de los casos

Los hombres de entre 20 y 45 años representan el mayor porcentaje de involucrados en hechos con conductores que ingirieron alcohol.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Los accidentes y el alcohol al volante

Los accidentes y el alcohol al volante

Ariel Silva, secretario de Seguridad Vial de la provincia, advirtió que los hombres de entre 20 y 45 años representan el mayor porcentaje de personas involucradas en hechos viales con presencia de alcohol. Además, informó que se reforzaron los controles en las rutas nacionales y provinciales de Jujuy durante el receso invernal.

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El funcionario remarcó que el alcohol y la velocidad siguen siendo dos de los principales factores que agravan las consecuencias de los siniestros viales. “El alcohol y la velocidad son los atenuantes, los que agravan los hechos viales”, expresó Silva.

Según explicó, aunque los indicadores registran una disminución en la provincia, los fines de semana continúan siendo los períodos con mayor cantidad de casos vinculados con el consumo de alcohol. “En la provincia, si bien están en franco descenso, los fines de semana y estos fines de semana largos, que son los que la gente más aprovecha para salir, es donde más se producen estos hechos con presencia de alcohol al volante”, señaló.

El grupo más afectado

Silva indicó que la mayor cantidad de personas involucradas en hechos viales con presencia de alcohol tiene entre 20 y 45 años. “El rango, los grupos etarios que son los más afectados, los que están involucrados en hechos viales con presencia de alcohol, es aproximadamente de los 20 hasta los 45 años. Es la gran mayoría, el mayor porcentaje”, afirmó.

También sostuvo que la mayoría de los involucrados son hombres. “Y, sobre todas las cosas, masculinos. Ese es el problema en el que nosotros estamos trabajando con campañas de concientización, con educación vial y haciendo los controles de rigor como corresponden”, explicó.

Reforzaron los controles por el receso invernal

En el marco de las vacaciones de invierno, la Secretaría de Seguridad Vial puso en marcha un operativo especial junto con la Policía de la Provincia. “Se lanzó el operativo Invierno Seguro en conjunto con la Policía de la Provincia”, informó Silva.

La medida contempla una mayor presencia de agentes y controles en distintos corredores viales. “Se reforzaron todos los controles por las rutas nacionales y provinciales para tener un tránsito mucho más seguro y para que el turista pueda moverse por la provincia con total seguridad”, agregó.

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