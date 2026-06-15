Un adolescente murió y hubo 44 actas por alcoholemia en la rutas de Jujuy

Durante el fin de semana, en Jujuy, se registraron 42 siniestros viales, 700 actas de infracción y una víctima fatal , según el informe difundido por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial. El dato más doloroso del balance fue la muerte de un adolescente de 16 años en San Salvador de Jujuy.

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El siniestro fatal ocurrió durante la madrugada del domingo en avenida Italia, casi San Martín , a la altura del Ministerio de Salud. La víctima viajaba en una motocicleta junto a otro joven cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor habría perdido el control del rodado.

Tras la caída, ambos ocupantes terminaron sobre la cinta asfáltica. El adolescente sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió en el lugar, pese a la intervención de los equipos de emergencia. Su acompañante fue asistido por personal del SAME y trasladado al hospital Pablo Soria con pronóstico reservado.

Murió un adolescente de 16 años que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy

Murió un adolescente de 16 años que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy

El casco, otra vez en el centro de la escena

De acuerdo con la información inicial, los dos jóvenes circulaban sin casco de seguridad al momento del siniestro. Ese dato vuelve a encender la preocupación por el uso de elementos obligatorios de protección, especialmente entre motociclistas, donde una caída puede tener consecuencias irreversibles.

El caso generó conmoción por la edad de la víctima y por el lugar donde ocurrió: una zona de circulación constante de la capital jujeña. Personal policial trabajó en el sector para ordenar el tránsito y avanzar con las pericias correspondientes.

Embed - RUTAS DE JUJUY: EN NÚMEROS

El balance de los controles

En cuanto a los controles realizados en la provincia, Seguridad Vial informó 656 actas varias, 44 actas por alcoholemia, 0 actas por velocidad y un total de 700 infracciones durante el operativo del fin de semana.

El informe vuelve a mostrar una postal que se repite cada lunes: siniestros, controles, infracciones y una preocupación que no afloja en las rutas y calles de Jujuy. Detrás de cada número hay conductas que pueden prevenirse y familias que, en cuestión de segundos, pueden quedar atravesadas por una tragedia.

Comparativo con el fin de semana anterior

Del viernes 5 al lunes 8 de junio

Total de actas: 867

Actas varias: 774

Actas por alcoholemia: 93

Actas por velocidad: 0

Siniestros viales: 50

Fallecidos en siniestros viales: 2

Del viernes 12 al lunes 15 de junio