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5 de agosto de 2026 - 10:06
Policiales.

Salta: condenaron en Nazareno a un hombre por abusar de su sobrina de 4 años

El acusado recibió una pena de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad durante un juicio abreviado encabezado por el juez Francisco Mascarello.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina de 4 años.

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina de 4 años.

Un hombre de 63 años recibió una condena de cuatro años de cárcel efectiva tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de su sobrina, una niña de 4 años, en la localidad salteña de Nazareno. El fallo judicial determinó su responsabilidad por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo familiar y la convivencia.

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La resolución judicial se alcanzó mediante un juicio abreviado pleno, proceso que estuvo a cargo del juez Francisco Mascarello. En el desarrollo de la audiencia, el imputado admitió su participación en los hechos investigados y aceptó la condena establecida, mientras que la madre de la menor expresó su acuerdo con la modalidad del trámite.

La denuncia de la madre de la víctima dio inicio a la investigación

La causa judicial comenzó luego de la denuncia presentada por la madre de la niña, que dio origen a la investigación correspondiente. Según surge del expediente, el episodio investigado habría ocurrido el 12 de diciembre de 2024, cuando la mujer notó que su hija no se encontraba en el sitio donde solía permanecer.

Ante esa situación, inició la búsqueda de la menor y finalmente la halló dentro de la habitación del acusado. De acuerdo con lo informado en la denuncia, el hombre estaba sin ropa y la niña no tenía colocadas sus prendas inferiores.

El relato de la menor y las medidas dispuestas tras la condena

Tiempo después, la menor le manifestó a su madre que su tío la había besado y realizado tocamientos. Este relato fue incorporado formalmente al expediente judicial a través de una declaración obtenida mediante Cámara Gesell.

La mujer que realizó la denuncia señaló que el condenado mantenía un vínculo familiar con la niña, al ser su tío, y que ambos residían en la misma vivienda familiar ubicada en un barrio de Nazareno. Como parte de las medidas establecidas en la sentencia, el magistrado ordenó el ingreso del hombre a la Unidad Carcelaria Nº 1 para el cumplimiento de la pena y dispuso, además, su incorporación al Banco de Datos Genéticos.

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