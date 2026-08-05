miércoles 05 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de agosto de 2026 - 10:06
Policiales.

Santiago del Estero: un camión chocó contra un tren durante la madrugada

El accidente ocurrió en un cruce de rutas y movilizó a personal policial, equipos de asistencia y trabajadores ferroviarios. Investigan las causas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Violento choque entre un camión y un tren alteró la calma de la madrugada.

Violento choque entre un camión y un tren alteró la calma de la madrugada.

Un fuerte accidente vial tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles en el cruce de la Ruta Provincial 51 con el antiguo trazado de la Ruta Nacional 34, donde un camión impactó contra una tren en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Lee además
Ruta Nacional 9: choque entre dos vehículos dejó una persona hospitalizada
Sumaj Pacha.

Ruta Nacional 9: choque entre dos vehículos dejó una persona hospitalizada
Accidente y principio de incendio en Maimará
Policiales. 

Accidente en Maimará: choque y principio de incendio en avenida Belgrano

El episodio se registró durante la noche y provocó un amplio operativo con la participación de efectivos policiales, equipos de emergencia y personal ferroviario, quienes acudieron al lugar para brindar asistencia y realizar las tareas necesarias para liberar el sector.

Complicaciones en el tránsito tras el accidente

Aunque hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre la situación de las personas involucradas ni sobre la existencia de eventuales heridos, la colisión ocasionó complicaciones en el tránsito y retrasos en la zona.

Tras el hecho, las autoridades comenzaron con los trabajos de investigación y las pericias de rigor para establecer las circunstancias que derivaron en el accidente. Durante la madrugada, las condiciones climáticas también fueron un factor a tener en cuenta, ya que la presencia de niebla y una intensa llovizna redujeron la visibilidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ruta Nacional 9: choque entre dos vehículos dejó una persona hospitalizada

Accidente en Maimará: choque y principio de incendio en avenida Belgrano

El choque entre una moto y un patrullero terminó con un detenido y un herido

Salta: condenaron en Nazareno a un hombre por abusar de su sobrina de 4 años

Allanaron el departamento de Facundo Moyano: secuestraron dos celulares y no hallaron drogas

Lo que se lee ahora
Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina de 4 años.
Policiales.

Salta: condenaron en Nazareno a un hombre por abusar de su sobrina de 4 años

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Mapa de deudores de Jujuy 
Jujuy.

Mapa de jujeños con deudas impagas: cuál es el departamento con más deudores

Cortarán el agua en San Salvador de Jujuy.
Jujuy.

Cortarán el agua en gran parte de San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Restringen el estacionamiento en avenida 19 de Abril.
Capital.

Avenida 19 de Abril: este miércoles y jueves habrá restricciones de tránsito

Papa León XIV.
País.

El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre

Gimnasia de Jujuy juega la fecha suspendida.
Deportes.

Gimnasia visita este miércoles a Quilmes con el objetivo de volver a la victoria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel