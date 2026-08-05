Santiago del Estero: un camión chocó contra un tren durante la madrugada

Violento choque entre un camión y un tren alteró la calma de la madrugada.

Un fuerte accidente vial tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles en el cruce de la Ruta Provincial 51 con el antiguo trazado de la Ruta Nacional 34, donde un camión impactó contra una tren en circunstancias que todavía son materia de investigación.

El episodio se registró durante la noche y provocó un amplio operativo con la participación de efectivos policiales, equipos de emergencia y personal ferroviario, quienes acudieron al lugar para brindar asistencia y realizar las tareas necesarias para liberar el sector.

Violento choque entre un camión y un tren alteró la calma de la madrugada pic.twitter.com/AKXibbzzsq — Diario Panorama (@diario_panorama) August 5, 2026 Complicaciones en el tránsito tras el accidente Aunque hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre la situación de las personas involucradas ni sobre la existencia de eventuales heridos, la colisión ocasionó complicaciones en el tránsito y retrasos en la zona.

Tras el hecho, las autoridades comenzaron con los trabajos de investigación y las pericias de rigor para establecer las circunstancias que derivaron en el accidente. Durante la madrugada, las condiciones climáticas también fueron un factor a tener en cuenta, ya que la presencia de niebla y una intensa llovizna redujeron la visibilidad.

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