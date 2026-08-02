Accidente en Maimará: choque y principio de incendio en avenida Belgrano

Accidente y principio de incendio en Maimará

Durante la noche del sábado se registró un accidente vial sobre avenida Belgrano de Maimará, uno de los sectores de mayor circulación vehicular de la localidad de la Quebrada de Humahuaca.

De acuerdo con la información preliminar brindada por fuentes policiales, un hombre mayor de edad habría sido atropellado luego de que un vehículo frenara sobre la arteria. Posteriormente, un remis que cubría el recorrido entre Tilcara y Maimará impactó contra la parte trasera del automóvil detenido.

Principio de incendio Tras la colisión, uno de los vehículos involucrados registró un principio de incendio que pudo ser controlado rápidamente mediante un extintor, evitando que la situación pasara a mayores.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Maimará junto a los servicios de emergencia, quienes realizaron tareas de prevención, asistencia y control de seguridad mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

El tránsito permaneció habilitado con media calzada sobre avenida Belgrano, en el tramo comprendido entre el sector de un negocio gastronómico del lugar y la zona del Mojón, mientras se realizaban las pericias y el retiro de los vehículos involucrados.

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