domingo 02 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de agosto de 2026 - 12:46
Policiales. 

Accidente en Maimará: choque y principio de incendio en avenida Belgrano

Un accidente de tránsito se registró en la principal avenida de Maimará. Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.

+ Seguir en
Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Accidente y principio de incendio en Maimará

Accidente y principio de incendio en Maimará

Lee además
Choque y corte total entre Maimará y Tilcara.
Jujuy.

Ruta 9: chocaron dos autos entre Maimará y Tilcara
En Maimará una mujer intentó incendiar su casa con sufamilia adentro
Policiales.

En Maimará una mujer intentó incendiar su casa con su familia adentro

De acuerdo con la información preliminar brindada por fuentes policiales, un hombre mayor de edad habría sido atropellado luego de que un vehículo frenara sobre la arteria. Posteriormente, un remis que cubría el recorrido entre Tilcara y Maimará impactó contra la parte trasera del automóvil detenido.

Principio de incendio

Tras la colisión, uno de los vehículos involucrados registró un principio de incendio que pudo ser controlado rápidamente mediante un extintor, evitando que la situación pasara a mayores.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Maimará junto a los servicios de emergencia, quienes realizaron tareas de prevención, asistencia y control de seguridad mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

El tránsito permaneció habilitado con media calzada sobre avenida Belgrano, en el tramo comprendido entre el sector de un negocio gastronómico del lugar y la zona del Mojón, mientras se realizaban las pericias y el retiro de los vehículos involucrados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ruta 9: chocaron dos autos entre Maimará y Tilcara

En Maimará una mujer intentó incendiar su casa con su familia adentro

Feroz incendio en Maimará por quema de basura: dañaron cuatro árboles antiguos

Incendio en Maimará: advierten por quemas intencionales y posibles multas

Trágico accidente en la Cuesta de Lipán: dieron de alta a dos heridos

Lo que se lee ahora
Detenido por amenazar a la Embajada de Estados Unidos
Policiales.

Detuvieron en Jujuy al acusado de amenazar con una bomba a la Embajada de EE.UU.

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Catalina Sánchez y un diseño de vestido muy jujeño.
FNE.

La representante saliente de Córdoba llevó a Jujuy en su vestido con paisajes pintados a mano

CEDEMS.
Jujuy.

CEDEMS confirmó su adhesión al paro nacional docente del lunes 3 de agosto

Casi 20 mil estudiantes dijeron presente en el Finde estudiantil.
FNE.

Segundo día del Finde estudiantil: cortes de calle, horarios de ingreso y orden de baile

Finde Estudiantil 2026.
Jujuy.

Finde Estudiantil: el SAME realizó 17 atenciones y contuvo dos crisis de salud mental

Finde Estudiantil de la FNE 2026 video
Jujuy.

Finde Estudiantil: tres anillos de seguridad en cercanías al Estadio 23 de agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel