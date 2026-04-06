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6 de abril de 2026 - 09:44
Jujuy.

Buscan testigos de un accidente en Maimará: atropellaron a un hombre y se dieron a la fuga

El hecho se produjo este viernes 3 de abril en Maimará. El hombre, que se encuentra en grave estado, fue atropellado por un auto que luego se dio a la fuga.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Buscan testigos de un accidente en Maimará: atropellaron a un hombre y se dieron a la fuga

Buscan testigos de un accidente en Maimará: atropellaron a un hombre y se dieron a la fuga

Un hombre se encuentra internado en grave estado tras haber sido atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. El hecho ocurrió el viernes 3 de abril por la noche en la localidad de Maimará, y se solicita la colaboración de la comunidad para avanzar en la investigación.

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El hecho: atropello y fuga en Ruta 9

Según la información difundida, el siniestro vial tuvo lugar entre las 19:30 y las 19:45 sobre la Ruta 9, a la altura de la garita del barrio El Mollar, en sentido norte a sur.

En ese contexto, un automóvil de color verde embistió a un hombre y luego se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

La víctima, en estado crítico

Como consecuencia del impacto, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado en terapia intensiva en estado grave.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su identidad ni evolución médica.

Piden colaboración para identificar al vehículo

Ante la falta de datos sobre el conductor involucrado, se solicita la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el hecho o que cuente con información relevante.

También se pide aportar imágenes o videos que puedan ayudar a identificar al vehículo o reconstruir lo sucedido.

Quienes puedan brindar información pueden comunicarse a los números 3884661805 o 3884757268, o dirigirse a la Seccional de Maimará, donde también se reciben datos de manera anónima.

Importancia de los aportes

Desde el entorno de la víctima remarcaron que cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar clave para esclarecer el hecho y dar con el responsable del atropello.

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