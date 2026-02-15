Desentierro y fiesta masiva en Maimará

La localidad de Maimará vivió esta tarde una de las jornadas centrales del Carnaval jujeño con la bajada de los diablos desde el Cerro Negro y el tradicional desentierro. El evento reunió a comparsas, vecinos y turistas en un marco de alta concurrencia y circulación intensa en los accesos.
La celebración tuvo lugar en el cerro y luego se trasladó hacia el casco urbano, donde cientos de personas acompañaron el recorrido festivo. La actividad forma parte del calendario oficial de Carnaval en la Quebrada de Humahuaca y marca el inicio simbólico de los días de fiesta en la región.
Bajada de los diablos en el Cerro Negro
Desde el mediodía, grupos de comparseros ascendieron al Cerro Negro para participar del ritual. Con máscaras, trajes coloridos y música andina, los diablos descendieron hacia el pueblo en medio de aplausos y papel picado.
El descenso convocó a familias completas y a visitantes que eligieron Maimará como destino turístico para vivir el Carnaval en primera persona. Las imágenes del cerro, sumadas al movimiento de las comparsas, ofrecieron postales típicas de la Quebrada.
El tránsito presentó demoras en rutas provinciales y calles internas debido a la gran cantidad de vehículos y peatones. Personal de seguridad vial organizó la circulación en los puntos de mayor concentración.
El desentierro y su valor histórico en Maimará
El desentierro representa el acto central del Carnaval en Maimará. La ceremonia incluye la extracción simbólica del diablo desde la tierra, acompañada por ofrendas a la Pachamama como hojas de coca, bebidas y alimentos.
Históricamente, el ritual se transmite de generación en generación dentro de las comparsas locales. La práctica conserva elementos ancestrales vinculados a la cosmovisión andina y marca el inicio del tiempo de celebración, baile y encuentro comunitario.
En Maimará, el desentierro mantiene un fuerte sentido colectivo. Las comparsas organizan la ceremonia en puntos tradicionales del cerro y luego continúan con recorridos por el pueblo, donde la música y el talco marcan el ritmo de la jornada.
Convocatoria creciente y temporada alta en la Quebrada
El Carnaval en Maimará registra cada año mayor presencia de turistas nacionales e internacionales. Hoteles, hospedajes y comercios trabajan con alta demanda durante esta etapa del calendario festivo.
Las comparsas locales lideran los recorridos por las calles principales y convocan a residentes y visitantes. El movimiento se extiende hasta la noche con actividades culturales y celebraciones en distintos sectores de la localidad.
La combinación del paisaje de la Quebrada de Humahuaca, el Cerro Negro y la participación masiva consolida a Maimará como uno de los puntos centrales del Carnaval jujeño.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.