domingo 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 - 17:41
Festejos.

Desentierro y fiesta masiva en Maimará

La localidad registró gran convocatoria de vecinos y turistas, tránsito congestionado y fuerte movimiento durante el desentierro en el Cerro Negro.

Agustina Medina
Agustina Medina
Desentierro y fiesta masiva en Maimará

Desentierro y fiesta masiva en Maimará

La localidad de Maimará vivió esta tarde una de las jornadas centrales del Carnaval jujeño con la bajada de los diablos desde el Cerro Negro y el tradicional desentierro. El evento reunió a comparsas, vecinos y turistas en un marco de alta concurrencia y circulación intensa en los accesos.

La celebración tuvo lugar en el cerro y luego se trasladó hacia el casco urbano, donde cientos de personas acompañaron el recorrido festivo. La actividad forma parte del calendario oficial de Carnaval en la Quebrada de Humahuaca y marca el inicio simbólico de los días de fiesta en la región.

Bajada de los diablos en el Cerro Negro

Desde el mediodía, grupos de comparseros ascendieron al Cerro Negro para participar del ritual. Con máscaras, trajes coloridos y música andina, los diablos descendieron hacia el pueblo en medio de aplausos y papel picado.

El descenso convocó a familias completas y a visitantes que eligieron Maimará como destino turístico para vivir el Carnaval en primera persona. Las imágenes del cerro, sumadas al movimiento de las comparsas, ofrecieron postales típicas de la Quebrada.

El tránsito presentó demoras en rutas provinciales y calles internas debido a la gran cantidad de vehículos y peatones. Personal de seguridad vial organizó la circulación en los puntos de mayor concentración.

El desentierro y su valor histórico en Maimará

El desentierro representa el acto central del Carnaval en Maimará. La ceremonia incluye la extracción simbólica del diablo desde la tierra, acompañada por ofrendas a la Pachamama como hojas de coca, bebidas y alimentos.

Históricamente, el ritual se transmite de generación en generación dentro de las comparsas locales. La práctica conserva elementos ancestrales vinculados a la cosmovisión andina y marca el inicio del tiempo de celebración, baile y encuentro comunitario.

En Maimará, el desentierro mantiene un fuerte sentido colectivo. Las comparsas organizan la ceremonia en puntos tradicionales del cerro y luego continúan con recorridos por el pueblo, donde la música y el talco marcan el ritmo de la jornada.

Convocatoria creciente y temporada alta en la Quebrada

El Carnaval en Maimará registra cada año mayor presencia de turistas nacionales e internacionales. Hoteles, hospedajes y comercios trabajan con alta demanda durante esta etapa del calendario festivo.

Las comparsas locales lideran los recorridos por las calles principales y convocan a residentes y visitantes. El movimiento se extiende hasta la noche con actividades culturales y celebraciones en distintos sectores de la localidad.

La combinación del paisaje de la Quebrada de Humahuaca, el Cerro Negro y la participación masiva consolida a Maimará como uno de los puntos centrales del Carnaval jujeño.

