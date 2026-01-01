jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 15:43
Festejos.

Maimará vivió a pleno la tradicional Chaya de Mojones

Como cada comienzo de año, la localidad quebradeña es escenario de una de las celebraciones más tradicionales del norte jujeño, con gran concurrencia, música en vivo y un fuerte sentido cultural.

Por  Agustín Weibel
chaya mojones 2026
Maimará vive a pleno la tradicional Chaya de Mojones

Maimará vive a pleno la tradicional Chaya de Mojones

La ciudad de Maimará vuelve a ser protagonista de una de las celebraciones más emblemáticas de la Quebrada de Humahuaca. Como cada año, cientos de personas llegan desde distintos puntos de la provincia y del país para participar de la tradicional Chaya de Mojones, una ceremonia ancestral que marca la llegada del Año Nuevo y del Carnaval

Este 2026, la jornada se vive a pleno, con la presencia de bandas de música, comparsas, visitantes de múltiples localidades y un clima que acompaña el desarrollo de la festividad. Las imágenes que circulan en redes sociales reflejan la alegría y felicidad de quienes, una vez más, eligen Maimará para ser parte de este encuentro que no deja de crecer.

Chaya de Mojones 2026 Maimará

En las últimas décadas, la Chaya de Mojones ha experimentado un notable aumento en su popularidad, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes de la región. El colorido de la vestimenta, el sonido de la música y el espíritu comunitario transforman a la localidad en un punto de reunión cargado de simbolismo.

La Chaya de Mojones es un rito milenario que forma parte de la herencia cultural andina. Su objetivo principal es agradecer y pedir protección a la Pachamama, la Madre Tierra, mediante ofrendas de alimentos, bebidas y elementos simbólicos que se depositan en los mojones, estructuras que señalan los límites del territorio.

Cuánto cuesta viajar a la Chaya de Mojones

Las tarifas establecidas para el traslado hacia Maimará son las siguientes:

  • Desde San Salvador de Jujuy: $11.000

  • Desde El Carmen: $12.000

  • Desde Perico: $13.000

Es preciso remarcar que los colectivos estarán identificados con una oblea visible, para garantizar que se trate de servicios oficiales destinados al evento.

Salidas desde Palpalá, Perico, El Carmen y localidades de la Quebrada hacia Maimará

Además de San Salvador, habrá colectivos especiales desde Palpalá, Perico y El Carmen, con salidas desde las terminales locales.

Desde localidades de la Quebrada, también se dispondrán servicios para llegar a Maimará. En cuanto al regreso, los colectivos comenzarán a descender hacia otros puntos una vez finalizada la celebración, sin un horario fijo, ya que dependerá del movimiento y la dinámica de la celebración.

