Así quedó Maimará después de la Chaya de Mojones: la plaza y calles llenas de basura

La Plaza de Maimará llena de basura

Como cada 1 de enero, Maimará volvió a vivir la tradicional Chaya de Mojones, una celebración que marca el inicio del año y anticipa la llegada del Carnaval. Cientos de jujeños y turistas colmaron la localidad para disfrutar durante horas de música, baile, alegría y la energía característica de este ritual ancestral.

La concurrencia fue masiva y, como suele ocurrir, la plaza central se convirtió en el punto de encuentro y festejo. Sin embargo, este viernes 2 de enero, el lugar amaneció con una gran cantidad de residuos desparramados, dejando a la vista el impacto negativo que dejó la celebración.

maimara basura Indignación por Maimará colmada de basura Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que ocurre; por el contrario, la postal se repite todos los años tras la tradicional chaya, evidenciando la falta de cuidado del espacio público por parte de muchos de los asistentes.

A pesar del brillo y la emoción de la fiesta, la acumulación de basura volvió a instalar el debate sobre la necesidad de reforzar la conciencia ambiental en uno de los eventos culturales más importantes de la Quebrada y la falta de compromiso social por cuidar el medioambiente.

Así se vivió la Chaya de Mojones 2026 en Maimará Chaya de Mojones 2026 Maimará

