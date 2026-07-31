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31 de julio de 2026 - 08:48
Jujuy.

Feroz incendio forestal en Maimará por quema de basura: se dañaron cuatro árboles antiguos

El fuego se inició por una quema de basura en San Pedrito, en Maimará. Esto demandó varias horas de trabajo y cuatro árboles añejos resultaron afectados.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Incendio en Maimará&nbsp;

Incendio en Maimará 

Un incendio en San Pedrito, Maimará, habría comenzado como consecuencia de una quema de basura que se salió de control y terminó propagándose hacia la vegetación del sector. El episodio provocó daños en cuatro árboles añejos y movilizó a diferentes equipos de emergencia.

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Cuatro horas de trabajo para controlar las llamas

El jefe de Bomberos de Maimará, Sergio Farfán, explicó que el operativo demandó alrededor de cuatro horas de intenso trabajo hasta lograr contener y controlar el foco ígneo.

Las tareas se concentraron en evitar que el fuego continuara avanzando y alcanzara una superficie mayor, debido a la presencia de vegetación en los alrededores.

Como consecuencia del incendio, cuatro árboles de gran antigüedad resultaron afectados por las llamas. Por el momento, no se informaron personas heridas ni daños en viviendas.

Trabajo conjunto entre Bomberos y Manejo del Fuego

En el lugar intervinieron efectivos de los Bomberos Voluntarios de Maimará y personal de Manejo del Fuego de Humahuaca.

Los equipos desplegaron diferentes maniobras para controlar el frente del incendio, enfriar el terreno y reducir el riesgo de que las llamas volvieran a reactivarse.

La actuación conjunta permitió frenar la propagación y poner la situación bajo control después de varias horas de trabajo.

Advierten sobre el riesgo de quemar basura

Desde Bomberos remarcaron la importancia de extremar las precauciones al momento de realizar quemas, especialmente en sectores cercanos a pastizales, árboles u otro tipo de vegetación.

Una quema de residuos puede propagarse rápidamente ante la presencia de material seco o ráfagas de viento, provocando daños ambientales y poniendo en riesgo propiedades y personas.

Piden evitar prácticas que puedan iniciar incendios

Tras lo ocurrido en San Pedrito, las autoridades reiteraron el pedido de evitar la quema de basura y de comunicar inmediatamente cualquier columna de humo o principio de incendio.

La rápida intervención de los equipos de emergencia resulta fundamental para impedir que un foco pequeño se convierta en un incendio de mayores dimensiones.

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