miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 11:21
Susto.

Incendio en el canchón del Secundario Nº 6: "Los chicos quemaron basura"

El vicedirector del Secundario Nº6 explicó que “los chicos quemaron basura” tras limpiar el chasis de la carroza y se produjo el incendio.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Incendio en el canchón del Secundario Nº 6: Los chicos quemaron basura

Incendio en el canchón del Secundario Nº 6: "Los chicos quemaron basura"

Lee además
continua la advertencia por incendios forestales: que dice el smn y recomendaciones
Atención.

Continúa la advertencia por incendios forestales: qué dice el SMN y recomendaciones
Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Emergencia climática.

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy

Embed - Incendio en el canchón del Secundario Nº 6: "Los chicos quemaron basura"

Qué pasó y cómo se originó el fuego

En diálogo con nuestro medio, Víctor Luna, Vicedirector del Secundario Nº6, explicó que “aparentemente los chicos hicieron ayer una limpieza del canchón para desmantelar el chasis. Y creemos que, con el fin de quemar la basura que sacaron, prendieron fuego y no esperaron a que se apague del todo y se fueron. A los pocos minutos, el fuego llegó a los plásticos que cubren el canchón, lo que produjo que se quemara todo y también algo de cartón que habían juntado para este año”.

Recordando lo sucedido, Luna recordó que este episodio se dio cerca de las 20hs por lo que ya no había nadie en la escuela. “Los vecinos nos avisaron dentro del grupo que tenemos, que comenzaron a ver mucho humo en el lugar. De hecho, fueron ellos mismos quienes llamaron a los bomberos y cuando el Director llegó hasta el lugar, ya lo habían apagado”.

Incendio en el canchón del Secundario Nº 6: "Los chicos quemaron basura"
Incendio en el canchón del Secundario Nº 6:

Incendio en el canchón del Secundario Nº 6: "Los chicos quemaron basura"

Una desgracia con suerte

El Vicedirector remarcó la importancia de que, por suerte, el fuego no llegó a otros lados ni dañó más partes de la carroza. “Estamos esperando a que llegue el resto de los profesores para seguir trabajando”.

En cuanto a la seguridad en el predio, el directivo indicó que cuentan con un sereno todos los días a partir de las 00hs, por lo que están tranquilos.

Finalmente aclaró que las actividades no se suspendieron, por ende, hoy todos los chicos asistieron al colegio de manera normal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Continúa la advertencia por incendios forestales: qué dice el SMN y recomendaciones

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico

Nuevos incendios en Alto Comedero: la quema de basura y pastizales sigue poniendo en riesgo a Jujuy

Se incendió parte del canchón del Secundario N°6 de Alto Comedero

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel