Incendio en el canchón del Secundario Nº 6: "Los chicos quemaron basura"

Ayer por la tarde se produjo un incendio en el predio del colegio Secundario Nº6 de Alto Comedero, más precisamente en el canchón donde los chicos ya están trabajando con su carroza.

En diálogo con nuestro medio, Víctor Luna, Vicedirector del Secundario Nº6, explicó que "aparentemente los chicos hicieron ayer una limpieza del canchón para desmantelar el chasis. Y creemos que, con el fin de quemar la basura que sacaron, prendieron fuego y no esperaron a que se apague del todo y se fueron. A los pocos minutos, el fuego llegó a los plásticos que cubren el canchón, lo que produjo que se quemara todo y también algo de cartón que habían juntado para este año".

Recordando lo sucedido, Luna recordó que este episodio se dio cerca de las 20hs por lo que ya no había nadie en la escuela. “Los vecinos nos avisaron dentro del grupo que tenemos, que comenzaron a ver mucho humo en el lugar. De hecho, fueron ellos mismos quienes llamaron a los bomberos y cuando el Director llegó hasta el lugar, ya lo habían apagado”.

El Vicedirector remarcó la importancia de que, por suerte, el fuego no llegó a otros lados ni dañó más partes de la carroza. "Estamos esperando a que llegue el resto de los profesores para seguir trabajando".

En cuanto a la seguridad en el predio, el directivo indicó que cuentan con un sereno todos los días a partir de las 00hs, por lo que están tranquilos. Finalmente aclaró que las actividades no se suspendieron, por ende, hoy todos los chicos asistieron al colegio de manera normal.

