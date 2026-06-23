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23 de junio de 2026 - 10:51
Justicia.

Salta: condenaron a siete años de prisión a un policía por abuso sexual y grooming

La Justicia de Salta consideró especialmente grave que el condenado hubiera quebrantado su deber de protección como integrante de la fuerza.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El efectivo fue declarado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y grooming, en concurso real. Las víctimas tenían 5 y 12 años al momento de los hechos.

La sentencia contra el policía en Salta

La pena fue fijada luego de que el tribunal considerara acreditada la responsabilidad penal del acusado. La fiscal Celina Morales Torino, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, sostuvo la acusación durante el proceso.

La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que el condenado “quebrantó el deber de protección” que correspondía a su función como policía.

Según la acusación, el efectivo utilizó su posición y la confianza generada por su cargo para acercarse a las víctimas.

Los hechos investigados

En uno de los casos, la investigación determinó que el acusado cometió delitos contra una niña de 5 años, hija de una persona de su entorno.

En el segundo episodio, el policía habría obtenido el número telefónico de una adolescente de 12 años durante una intervención vinculada con un llamado al 911.

A partir de ese contacto, comenzó a enviarle mensajes y a mantener comunicaciones de contenido inapropiado, conducta que fue encuadrada judicialmente como grooming.

Las pruebas valoradas durante el proceso

Durante el juicio se incorporaron testimonios, informes psicológicos y declaraciones de las víctimas tomadas bajo los protocolos correspondientes.

La Justicia consideró que los relatos fueron consistentes y estuvieron respaldados por otros elementos probatorios.

También se tuvo en cuenta la edad de las menores, la asimetría de poder y la condición de integrante de una fuerza de seguridad del acusado.

Inhabilitación para ejercer cargos públicos

Además de la pena de prisión efectiva, Guaymás fue inhabilitado durante 14 años para ocupar funciones públicas.

La medida representa el doble del tiempo de la condena y fue impuesta por la gravedad de los delitos y por el incumplimiento del deber de protección propio de su función policial.

Lo más importante

  • Alberto Gabriel Guaymás fue condenado a siete años de prisión efectiva.
  • El acusado era integrante de la Policía de Salta.
  • Las víctimas tenían 5 y 12 años.
  • Fue declarado responsable de abuso sexual y grooming.
  • La Justicia lo inhabilitó durante 14 años para ejercer cargos públicos.
  • El tribunal consideró especialmente grave que utilizara su función para acercarse a una de las víctimas.

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