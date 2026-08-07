Una mujer de 89 años se descompensó y murió en el Parque San Martín

Parque San Martín.

Una mujer de 89 años murió este jueves por la noche luego de descompensarse mientras caminaba por avenida Córdoba, a la altura de la pileta climatizada, en inmediaciones del Parque San Martín de San Salvador de Jujuy.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20 horas. La mujer se encontraba acompañada por su cuidadora cuando sufrió una descompensación en la vía pública.

El SAME confirmó el fallecimiento Tras el episodio intervino personal del SAME, que confirmó el deceso de la mujer.

Posteriormente, el médico de Policía realizó el examen cadavérico y determinó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio. Luego de extenderse el certificado de defunción, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

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