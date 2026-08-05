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5 de agosto de 2026 - 20:04
Jujuy.

Caspalá: rescataron a una mujer de 76 años tras una caminata de 14 horas

La mujer fue asistida en una zona de difícil acceso tras desbarrancar con su mula y luego trasladada en helicóptero para que recibiera atención médica.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Rescate de una adulta mayor en Caspalá.

Rescate de una adulta mayor en Caspalá.

Rescate de una adulta mayor en Caspalá.

Rescate de una adulta mayor en Caspalá.

Una mujer de 76 años fue rescatada luego de sufrir un accidente en el paraje Salle de Caspalá del departamento de Rinconada. Para llegar hasta el lugar, el personal policial y otras personas realizaron una caminata de aproximadamente 14 horas por una zona de difícil acceso.

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El hecho ocurrió durante la jornada del martes, cuando los efectivos tomaron conocimiento de que una adulta mayor había resultado herida en el sector, perteneciente al departamento Rinconada.

Rescate de una adulta mayor en Caspalá.

Rescate de una adulta mayor en Caspalá.

Tras varias horas de recorrido, los policías lograron encontrar a la mujer, quien presentaba heridas visibles. Según manifestó, había desbarrancado mientras se desplazaba con su mula.

Ante la situación, se activó una comitiva interinstitucional integrada por personal policial, SAME y voluntarios de la Municipalidad de Caspalá.

Pese a las dificultades del terreno, logr¿q4on asistir a la septuagenaria y organizar su evacuación. Finalmente, fue trasladada en un helicóptero provincial hasta el hospital local, donde permanece bajo los cuidados médicos necesarios.

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