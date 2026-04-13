Lo empujó una vaca y cayó por un barranco de 30 metros en Caspalá

La situación salió a la luz gracias a un adolescente de 17 años, quien emprendió una caminata de varias horas para llegar hasta el destacamento policial más cercano y alertar sobre lo ocurrido. Su intervención resultó clave para iniciar las tareas de auxilio.
A partir del aviso, se organizó una comisión integrada por efectivos policiales, personal de salud y trabajadores municipales que se dirigieron al lugar del hecho en medio de condiciones geográficas complejas.
Un rescate a contrarreloj en terreno extremo
El equipo de rescate avanzó durante cerca de cuatro horas por caminos irregulares y de difícil tránsito hasta llegar al sitio donde se encontraba la víctima. La zona, caracterizada por pendientes pronunciadas y senderos angostos, complicó el traslado de los equipos.
Al arribar, los rescatistas brindaron asistencia inmediata al hombre en el lugar, el personal de salud logró estabilizarlo para iniciar el descenso controlado.
El operativo requirió coordinación entre distintos actores. Participaron Bomberos de Humahuaca, enfermeros y vecinos voluntarios que colaboraron en las tareas para sacar al herido desde el fondo del precipicio.