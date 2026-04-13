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13 de abril de 2026 - 11:02
Jujuy.

Lo empujó una vaca y cayó por un barranco de 30 metros en Caspalá

Un hombre cayó a una quebrada tras ser embestido por una vaca. Un adolescente caminó horas para pedir ayuda y activó un operativo contrarreloj en Caspalá.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Rescate al hombre que empujó una vaca (Foto: La Quiaca al día).

Rescate al hombre que empujó una vaca (Foto: La Quiaca al día).

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La situación salió a la luz gracias a un adolescente de 17 años, quien emprendió una caminata de varias horas para llegar hasta el destacamento policial más cercano y alertar sobre lo ocurrido. Su intervención resultó clave para iniciar las tareas de auxilio.

A partir del aviso, se organizó una comisión integrada por efectivos policiales, personal de salud y trabajadores municipales que se dirigieron al lugar del hecho en medio de condiciones geográficas complejas.

Un rescate a contrarreloj en terreno extremo

El equipo de rescate avanzó durante cerca de cuatro horas por caminos irregulares y de difícil tránsito hasta llegar al sitio donde se encontraba la víctima. La zona, caracterizada por pendientes pronunciadas y senderos angostos, complicó el traslado de los equipos.

Al arribar, los rescatistas brindaron asistencia inmediata al hombre en el lugar, el personal de salud logró estabilizarlo para iniciar el descenso controlado.

El operativo requirió coordinación entre distintos actores. Participaron Bomberos de Humahuaca, enfermeros y vecinos voluntarios que colaboraron en las tareas para sacar al herido desde el fondo del precipicio.

Lo empujó una vaca
Lo empujó una vaca.

Lo empujó una vaca.

Traslado urgente y estado de salud

Luego de un complejo procedimiento, el descenso concluyó y el paciente logró ser trasladado hasta la localidad de Caspalá alrededor de las 19:00. Desde allí, una ambulancia del SAME realizó el traslado hacia el hospital de Humahuaca.

A pesar de la magnitud de la caída, el hombre ingresó al centro de salud en estado estable, según la información difundida por las autoridades intervinientes.

El rápido accionar de quienes participaron del operativo permitió asistir a la víctima en un contexto marcado por la lejanía y la falta de accesos directos.

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