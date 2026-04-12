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12 de abril de 2026 - 18:16
País.

Crimen del jujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados

Los tres acusados por el crimen del jujeño Fernando Reyes en Catamarca, fueron declarados culpables.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Crimen deljujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados

Crimen del jujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados

Tras cuatro jornadas, el jurado integrado por vecinos del departamento Belén en Catamarca, declararon culpables a los tres acusados por el crimen del jujeño Fernando Reyes ocurrido en diciembre del 2022 en la localidad de La Ciénaga.

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Encontraron culpables a Dana Estrella de Belén Martínez, Simón Alcides Toranzo y María del Valle Villagra. Sin embargo, la última de las coimputadas fue acusada de un delito menor al que llegaba imputada por la fiscalía.

Los alegatos

La última audiencia comenzó con los alegatos de clausura del Ministerio Público Fiscal a cargo del Alejandro Dalla Lasta, la querella a cargo del abogado Juan Pablo Morales en representación del padre de la víctima, Fernando Reyes, y los abogados de las defensas Silvia Barrientos, Pedro Vélez y Víctor García.

La fiscalía sostuvo la acusación para los tres imputados y les solicitó a los jueces de los hechos un veredicto de culpabilidad, criterio que fue compartido por la querella. Los abogados de los acusados pieron un veredicto de no culpabilidad haciendo referencia a antecedentes de violencia de género y de duda de participación.

Crimen del jujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados
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Luego de recibir las instrucciones finales del juez Esteban, los jurados titulares se retiraron de la sala a deliberar. Pasadas las 19.00 horas la audiencia se reanudó al informarse que el jurado había arribado a un veredicto.

La resolución del jurado

Con la presencia de las partes, los imputados y los familiares de Fernando en la sala, el jurado se paró y leyó lo resuelto. Para ellos, la coimputada María del Valle Villagra, quien enfrentaba el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas fue declarada culpable, pero del delito de encubrimiento agravado.

Para el jurado, la mujer no habría participado en la muerte de Fernando Reyes y tampoco se había puesto de acuerdo con los otros dos imputados, pero sí se la halló culpable por ocultar el hecho a las autoridades policiales y judiciales.

Sobre Dana, la expareja de Fernando, y de Toranzo, el otro coimputado que dijo en su declaración que era pareja de la coimputada, el jurado habría tenido una “confusión” en una de las culpabilidades, por lo que el juez evacuó con el previo acuerdo de las partes esa situación a los jurados y regresaron nuevamente a deliberar para que corrijan dicha confusión.

Casi una hora después, los jueces de los hechos regresaron al recinto con un veredicto final. El jurado resolvió declarar culpable a Dana Estrella de Belén Martínez por el delito de homicidio doblemente agravado por relación de pareja y alevosía y, a Simón Alcides Toranzo del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por alevosía. El jurado entendió que los autores del crimen no habían acordado previamente el crimen.

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El crimen de Fernando Reyes

El homicidio de Fernando Reyes se conoció en mayo del 2022, y fue arrestada Danna Martínez, tambián jujeña, luego de que un amigo de Reyes denunciara su desaparición ante la Policía. La Policía realizó rastrillajes y encontró restos óseos que fueron analizados y se confirmó que eran humanos.

El hallazgo se produjo en La Ciénaga, departamento Belén, en cercanías del domicilio en donde vivía Reyes junto a Martínez, su pareja y sus dos hijos. La mujer había dado diferentes versiones sobre el paradero de su expareja, primero sobre un supuesto viaje a La Rioja por trabajo y luego que había vuelto a Jujuy por la muerte de un familiar.

Martínez fue detenida y luego confesó el crimen. Luego se conoció que una de las hijas de Reyes había expresado a los investigadores que “su papá estaba enterrado en la canchita”.

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