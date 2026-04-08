Comenzó en Catamarca el juicio por el crimen del jujeño Fernando Reyes

En el salón Luis Franco de la Biblioteca Popular Obispo Esquiú de la ciudad de Belén, en Catamarca , se inició el juicio por jurado popular por el asesinato del jujeño Fernando Reyes ocurrido en diciembre de 2022, en la zona rural de La Ciénaga.

Los acusados son Dana Estrella Belén Martínez, Simón Alcides Toranzos y María del Valle Villagra . Previo a la audiencia, se llevó a cabo la audiencia de selección del jurado con la participación de las partes del proceso. Fueron elegidos 16 personas, cuatro de ellos suplentes.

Los alegatos

El juez es Fernando Estaban. Con la presencia de familiares de Reyes, el fiscal Alejandro Dalla Lasta presentó en el alegato de apertura la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal en la que básicamente sostuvieron la participación de los tres acusados en el crimen de la víctima.

Para la Fiscalía, el asesinato ocurrió entre la noche del 3 de diciembre y la madrugada del 4 de diciembre de 2022, en la zona rural de La Ciénaga del departamento Belén, donde los imputados actuando de manera conjunta para matar al jujeño que era pareja de Dana Estrella Belén Martínez.

La teoría del fiscal sobre la muerte de Fernando Reyes

De acuerdo con la prueba que se producirá en el debate, Martínez y Villagra lo llevaron hasta un camino del antiguo trazado de la Ruta Nacional 40, un lugar oscuro, apartado y sin tránsito, donde Toranzos los aguardaba oculto.

Crimen de Fernando Reyes Crimen de Fernando Reyes

Allí se produjo un ataque sorpresivo y violento, ejecutado entre los tres, utilizando elementos contundentes, que provocó lesiones graves en la cabeza de Reyes y finalmente su muerte. Para el fiscal, el ataque se hizo en condiciones que dejaban a la víctima sin posibilidad real de defensa o auxilio.

Detalló que los imputados actuaron coordinadamente, cumpliendo cada uno un rol dentro de un plan para matar a Reyes y posteriormente ocultar el hecho y evitar su descubrimiento, ya que corrieron del camino el cuerpo, lo incendiaron parcialmente, lo cubrieron con elementos del lugar y posteriormente movieron los restos, desmembrándolo con la finalidad de dificultar su hallazgo.

Las acusaciones

El Ministerio Público de Catamarca acusa a Belén Martínez por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas; a Simón Alcides Toranzos y María del Valle Villagra por un homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, todos ellos en calidad de coautores.

La querella, representada por el abogado Juan Pablo Morales, y las defensas de los tres imputados representadas por los abogados Víctor García, Pedro Vélez y Silvia Barrientos, también tuvieron sus alegatos y solicitaron un veredicto de no culpabilidad para sus asistidos.

Fernando Reyes, el joven asesinado en Catamarca Fernando Reyes, el joven asesinado en Catamarca

Los acusados no declararon

Luego el juez les consultó a los imputados si querían declarar, pero se negaron. Tras ese trámite, se comenzó con la declaración de los primeros cinco de casi cuarenta testigos que están citados para el juicio por el crimen del jujeño.

El policía que inició la investigación, un amigo de Fernando Reyes y el propietario de la vivienda donde convivía él y su familia, y un vecino del lugar donde fueron hallados con posterioridad los restos de Fernando, declararon.

Quien denunció la desaparición de Reyes, aseguró que le llamó la atención la ausencia del jujeño y que en más de una oportunidad le preguntó al respecto a la principal imputada y pareja de Fernando, quien le daba respuestas evasivas. Denunció la desaparición cuando uno de los hijos de la víctima le dijo que “su papá estaba muerto y enterrado”.

Un vecino refirió que vio para la época en la que ocurrió el crimen una fogata de dimensiones considerables en el lugar donde con posterioridad se hallaron los restos, situación que le había llamado la atención porque no era usual ver fuego allí.

“Son los responsables”

Familiares de Fernando Reyes llegaron desde Jujuy a la audiencia. Diego Reyes, hermano de Fernando y uno de los impulsores de la causa, aseguró que los acusados “son los responsables del asesinato de mi hermano, que se haga justicia”, dijo y reveló que, luego del asesinato, Martínez viajó a Jujuy para encontrarse con la familia de la víctima.

“Ella viajó y convivió cinco días con nosotros en Jujuy. Fue una estrategia de ella para ver si estábamos al tanto, si nos habían informado. Siempre ha sido manipuladora”, añadió. La pena que les podría caber a los imputados es prisión perpetua.