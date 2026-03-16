Crimen de Kim Gómez: condenaron a 23 años de prisión al adolescente acusado del asesinato

La Justicia condenó a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el adolescente declarado responsable por el asesinato de Kim Gómez , la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada debajo de un automóvil durante un violento robo ocurrido en la ciudad de La Plata.

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El fallo fue dictado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro.

A comienzos de marzo, un jurado popular había declarado culpable al joven por el delito de homicidio en ocasión de robo, luego de varias jornadas de audiencias realizadas en el fuero penal juvenil.

Durante el juicio, la fiscal Mercedes Catani solicitó la misma pena que finalmente fue aplicada por el tribunal, mientras que la defensa había pedido una condena menor al considerar que se trató de un homicidio culposo.

image Crimen de Kim Gómez: condenaron a 23 años de prisión al adolescente acusado del asesinato

Cómo ocurrió el crimen de Kim Gómez

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando Kim Gómez se encontraba junto a su madre dentro de un auto estacionado frente a un supermercado en la localidad de Altos de San Lorenzo.

Según la investigación, dos adolescentes de 17 y 14 años interceptaron a las víctimas para robar el vehículo. La madre logró escapar, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante con el cinturón de seguridad colocado.

Los atacantes huyeron en el automóvil y, según relataron testigos, intentaron sacar a la menor por la ventanilla. En ese momento, la niña fue arrastrada durante más de 15 cuadras hasta que el vehículo chocó contra un poste.

Tras el impacto, los agresores escaparon del lugar y el cuerpo sin vida de la menor quedó debajo del auto.

image Tobías Godoy fue declarado culpable por la muerte de Kim Gómez, la niña que fue arrastrada en un auto robado

Durante la investigación se reunieron diversas pruebas que permitieron vincular a los acusados con el hecho. Entre ellas, imágenes de cámaras de seguridad que mostraban al principal imputado utilizando un short con la imagen de Diego Maradona, prenda que posteriormente fue encontrada en su vivienda durante un operativo realizado por la DDI de La Plata.

En el proceso también declararon varios testigos y el padre de la niña, Marcos Gómez, quien expresó el profundo dolor que atraviesa la familia.

La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque actualmente es mayor de edad.

En tanto, el segundo implicado en el robo, que tenía 14 años cuando ocurrió el crimen, quedó fuera del alcance del régimen penal por su edad.

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La sentencia se ubica entre las más altas previstas para este tipo de delitos, cuyo rango de pena puede ir de 10 a 25 años de prisión efectiva.