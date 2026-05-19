Fuerte accidente en Pilar: un tren de la línea San Martín chocó con un camión

En horas de la mañana, un tren de la Línea San Martín chocó contra un camión en el paso a nivel Kirchner, en la zona de Pilar. El siniestro obligó a interrumpir parcialmente el servicio ferroviario entre Retiro y Pilar, debido a que el tren no puede llegar hasta la estación Cabred.
Embed - Un tren impactó contra un camión en Pilar
Posible falla en la señalización y cruce en investigación
El hecho ocurrió alrededor de las 7.50 en las inmediaciones del microestadio municipal, sobre la calle Mercedes, cuando la formación ferroviaria se dirigía hacia la Capital Federal. Según relataron vecinos de la zona, la señalización del paso a nivel no estaba operativa en el momento del siniestro.
En ese contexto, y ante la falta de advertencias visuales o sonoras, el camión habría cruzado las vías y terminó siendo impactado por el tren que se dirigía hacia la ciudad de Buenos Aires. No obstante, desde Trenes Argentinos aclararon que las barreras se encontraban bajas al momento del accidente.
A raíz del choque, el camión Ford Cargo derramó por completo su carga de botellas de agua mineral, que quedó esparcida tanto sobre las vías como en la calzada. La dimensión del accidente obligó a suspender la circulación de trenes en el sector afectado, reduciendo la operatividad habitual del servicio.
Un tren chocó con un camión en San Martín.
Trabajos de despeje y servicio reducido en la zona afectada
De acuerdo con lo informado por colegas de TN, desde Trenes Argentinos señalaron que en las próximas horas se realizarán tareas para despejar las vías y restablecer la normalidad.
Por el momento no se registraron personas con lesiones de gravedad, aunque la circulación en el área sigue complicada debido a las tareas en curso para remover los restos del camión y restablecer el funcionamiento normal del servicio.
Embed - Un tren de la línea San Martín chocó con un camión
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.