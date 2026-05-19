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19 de mayo de 2026 - 10:35
Sociedad.

¿Cómo tramitar el certificado de residencia y convivencia en Jujuy?

El trámite se inicia online, requiere validación presencial en comisaría y finaliza con la entrega del certificado digital en un plazo aproximado de 24 horas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Certificado de Residencia y Convivencia es uno de los trámites más solicitados en la provincia de Jujuy.

El Certificado de Residencia y Convivencia es uno de los trámites más solicitados en la provincia de Jujuy.

El Certificado de Residencia y Convivencia es uno de los trámites más solicitados en la provincia de Jujuy para acreditar domicilio y convivencia ante distintos organismos. Se trata de un procedimiento oficial que depende del área de seguridad provincial y que puede gestionarse de forma autogestionada, con una instancia inicial online y una validación presencial obligatoria.

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El trámite es impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy y está destinado a agilizar la obtención del certificado, que luego es emitido con firma digital y código QR. Una vez completado el proceso, el documento llega directamente al correo electrónico del solicitante.

Cómo tramitar el certificado de residencia y convivencia en Jujuy.

1) Inicio del trámite online

El primer paso consiste en ingresar al sistema de Trámites Online del Ministerio. Allí se debe completar un formulario con datos personales, domicilio actual, teléfono de contacto y un correo electrónico activo. Esta instancia es clave para iniciar la gestión y dejar asentada la solicitud.

2) Selección de turno y comisaría

Una vez cargada la información, el sistema permite elegir la comisaría más cercana al domicilio. Luego se debe seleccionar día y horario para realizar la validación presencial. Este paso es obligatorio y debe realizarse al menos una vez cada tres años.

El Certificado de Residencia y Convivencia es uno de los trámites más solicitados en la provincia de Jujuy para acreditar domicilio y convivencia ante distintos organismos.

3) Pago del arancel

El trámite requiere el pago de un arancel que puede abonarse de manera digital mediante la plataforma Macro Click, con tarjeta de crédito o débito, o bien de forma presencial en la comisaría seleccionada. El comprobante de pago será necesario para la etapa siguiente.

4) Validación presencial

En la fecha asignada, el solicitante debe presentarse en la dependencia policial con su DNI físico, el comprobante del turno y el cupón de pago. Esta instancia permite verificar los datos declarados y completar la carga del trámite. El proceso está a cargo de la Policía de la Provincia de Jujuy.

El primer paso consiste en ingresar al sistema de Trámites Online del Ministerio.

5) Emisión del certificado

Una vez validada la información, el certificado es emitido de manera digital. El documento se envía por correo electrónico en un plazo estimado de 24 horas e incluye firma digital y un código QR que garantiza su autenticidad.

De esta manera, el trámite se completa de forma ágil y con seguimiento digital, combinando gestión online con una única instancia presencial obligatoria.

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