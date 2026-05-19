Criar a un hijo en Argentina ya supera los $650 mil por mes, según datos del Indec

Cuánto cuesta mantener a un hijo en la Argentina, según la canasta de crianza del Indec.

De acuerdo con la canasta de crianza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos , sostener económicamente a un hijo en Argentina durante abril de 2026 demandó entre $511.763 y $654.221 mensuales , según la edad del menor .

El cálculo incluye tanto el costo de bienes y servicios esenciales como el valor estimado del tiempo destinado a las tareas de cuidado , y funciona como una referencia para las familias y para la elaboración de políticas públicas .

El costo mensual estimado para afrontar la crianza en Argentina alcanza los $511.763 en el caso de menores de un año ; $609.574 para niñas y niños de entre 1 y 3 años ; $520.413 para quienes tienen de 4 a 5 años ; y $654.221 para el segmento de 6 a 12 años .

La medición contempla tanto los gastos vinculados a bienes y servicios esenciales como una valuación económica del tiempo que los adultos destinan al cuidado. De esta manera, funciona como un indicador de referencia a nivel nacional.

La última actualización de la canasta de crianza refleja que los gastos mensuales se incrementan de manera marcada a medida que niñas y niños crecen. El segmento comprendido entre los 6 y 12 años es el que presenta el costo más elevado, con una cifra que supera los 650 mil pesos.

El costo de criar un hijo en la Argentina ya supera los $650.000 mensuales para los chicos en edad escolar.

El cálculo incorpora tanto el valor de los bienes y servicios necesarios como la estimación económica del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

El organismo divide la canasta en dos grandes rubros: por un lado, los productos y servicios indispensables para el crecimiento y desarrollo de niñas y niños; por otro, el valor económico asociado al cuidado infantil, estimado de acuerdo con cada franja etaria.

Además, el informe aclara que los montos pueden presentar pequeñas variaciones debido a ajustes de redondeo, lo que puede generar diferencias mínimas en los totales mensuales.

El costo de la canasta de crianza ascendió a $654.221 en el caso de quienes tienen entre 6 y 12 años.

Detalle de bienes y servicios en la canasta de crianza

El componente principal de la canasta corresponde a los bienes y servicios básicos. Para estimarlo, se toma como referencia la canasta básica total del Gran Buenos Aires y luego se ajusta mediante coeficientes específicos según cada rango de edad. En el caso de menores de un año, ese gasto mensual alcanza los 166.479 pesos.

Para niñas y niños de entre 1 y 3 años, el monto trepa a 214.963 pesos. En la franja de 4 a 5 años, la cifra asciende a 273.781 pesos, mientras que para el grupo de 6 a 12 años el valor se ubica en 339.626 pesos.

Dentro de esta cifra se contemplan tanto los alimentos necesarios como otros gastos esenciales no alimentarios, entre ellos indumentaria, transporte, educación, salud y vivienda. El informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos señala que el cálculo parte del promedio ponderado de la canasta básica total, utilizado como base para establecer los montos correspondientes a cada rango etario.

Mantener un hijo de 4 o 5 años tiene un costo aproximado de $520.413.

De esta manera, el indicador apunta a reflejar las condiciones mínimas necesarias para garantizar el bienestar, tomando en cuenta la evolución de precios y el costo efectivo relevado durante abril de 2026. Aunque se utiliza como referencia para todo el país, la metodología se apoya en valores correspondientes al Gran Buenos Aires.

El costo del cuidado infantil en la Argentina

El otro eje fundamental de la canasta corresponde al denominado “costo de cuidado infantil”. Este ítem tiene en cuenta la cantidad de horas de atención requeridas según cada franja etaria y utiliza como referencia el valor oficial establecido para el personal de casas particulares dedicado a tareas de asistencia y cuidado de personas.

Durante abril de 2026, el cuidado mensual de un menor de un año fue estimado en $345.284 por un total de 147 horas. Para niñas y niños de entre 1 y 3 años, la cifra alcanzó los $394.611 por 168 horas. En el grupo de 4 a 5 años, el cálculo fue de $246.632 por 105 horas, mientras que para quienes tienen entre 6 y 12 años el monto se ubicó en $314.595 por 84 horas.

Canasta de crianza:

El costo por hora destinado al cuidado fue establecido a partir de los valores definidos en el régimen especial de empleo para casas particulares, utilizando parámetros distintos según se trate de menores de 6 años o de grupos etarios superiores. El informe explica que la estimación se realiza tomando como base la remuneración mensual oficial y adaptándola a la cantidad de horas requeridas en cada etapa de crecimiento.

En aquellas familias donde conviven más de una niña, niño o adolescente, la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos indica que debe considerarse como referencia al integrante que necesite una mayor dedicación de cuidado.

Cómo se calcula la canasta de crianza según el INDEC

La metodología utilizada en el informe se basa en dos instancias centrales. En primer lugar, se calcula el valor de la canasta básica total para adultos y luego se lo ajusta mediante un “coeficiente de adulto equivalente”, indicador que refleja las necesidades particulares según la edad y el sexo. En una segunda etapa, se estima y monetiza el tiempo de cuidado requerido para cada franja etaria.

Indec Según datos de INDEC la desigualdad bajó en el segundo trimestre.

El coeficiente de adulto equivalente toma como punto de partida el requerimiento energético estándar de un hombre adulto. A partir de allí, especialistas del Instituto Nacional de Estadística y Censos elaboraron un promedio ponderado considerando edad y sexo de la población, asignando valores que oscilan entre 0,35 y 0,74 de acuerdo con cada etapa de crecimiento.

Los valores utilizados para el cálculo provienen de la canasta básica total mensual correspondiente al Gran Buenos Aires. Sobre esa base se aplican distintos coeficientes con el objetivo de adaptar el costo a cada rango de edad. Para estimar las horas de cuidado, se consideran factores como la jornada laboral legal y el tiempo de escolaridad, diferenciando entre menores de cuatro años, estudiantes del nivel inicial y alumnos de primaria.

La combinación de ambos rubros —los bienes y servicios esenciales junto con el costo del cuidado infantil— da como resultado el monto mensual total de la canasta de crianza, destinada a niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años.

Familia / canasta básica. Familia / canasta básica.

El informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos compara la evolución de la canasta de crianza entre abril de 2025 y abril de 2026. En el caso de menores de un año, el valor pasó de $410.524 a $511.763. Para niñas y niños de entre 1 y 3 años, la cifra aumentó de $487.826 a $609.574.

Por su parte, el segmento de 4 a 5 años mostró una suba desde $410.197 hasta $520.413. En tanto, para la franja de 6 a 12 años, el costo trepó de $515.984 a $654.221.

La variación registrada evidencia un incremento interanual extendido en todas las franjas de edad, impulsado tanto por la inflación acumulada como por la actualización de los salarios relacionados con las tareas de cuidado infantil. De acuerdo con los datos históricos difundidos por el organismo estadístico, las subas se dieron de manera relativamente uniforme y sin aumentos bruscos entre los distintos segmentos etarios.