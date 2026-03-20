Según el INDEC, la economía creció 4,4% en Argentina en el 2025

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,1% en el último trimestre de 2025 y acumuló un incremento de 4,4% en todo el año , según informó el INDEC . A pesar de los números positivos, el organismo advirtió que el ritmo de crecimiento mostró una desaceleración hacia el cierre del año .

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De acuerdo con el informe, la expansión anual estuvo impulsada principalmente por el consumo privado , que aumentó 7,9% , seguido por las exportaciones (7,6%) , el consumo público (0,2%) y la formación bruta de capital fijo , que tuvo un fuerte crecimiento del 16,4% .

En cuanto a los sectores de actividad, los mayores incrementos interanuales se registraron en:

Por el contrario, hubo caídas en:

Pesca: -15,2%

Hogares privados con servicio doméstico: -1,1%

Además, el informe detalló que el consumo privado representó el 70% del PBI, siendo el principal motor de la economía.

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Cómo fue el último trimestre del año

Durante el último trimestre de 2025, el PBI creció 2,1% interanual y 0,6% respecto al trimestre anterior.

En términos desestacionalizados, se registraron subas en:

Exportaciones: 5%

Consumo privado: 1,7%

Mientras que mostraron caídas:

Consumo público: -1%

Formación bruta de capital fijo: -2,8%

En la comparación interanual del trimestre, el mayor crecimiento se observó en las exportaciones, con un aumento del 10,9%.

Por el lado de los sectores, se destacaron:

Intermediación financiera: 17,2%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 16,1%

Pesca: 10,6%

El informe del INDEC refleja así una economía que cerró 2025 con crecimiento, aunque con señales de menor dinamismo en los últimos meses del año.