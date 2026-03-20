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20 de marzo de 2026 - 17:37
País.

Según el INDEC, la economía creció 4,4% en Argentina en el 2025

El PBI aumentó 2,1% en el último trimestre, aunque mostró señales de desaceleración hacia fin de año, indicó el INDEC.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,1% en el último trimestre de 2025 y acumuló un incremento de 4,4% en todo el año, según informó el INDEC. A pesar de los números positivos, el organismo advirtió que el ritmo de crecimiento mostró una desaceleración hacia el cierre del año.

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Qué impulsó el crecimiento en 2025

De acuerdo con el informe, la expansión anual estuvo impulsada principalmente por el consumo privado, que aumentó 7,9%, seguido por las exportaciones (7,6%), el consumo público (0,2%) y la formación bruta de capital fijo, que tuvo un fuerte crecimiento del 16,4%.

En cuanto a los sectores de actividad, los mayores incrementos interanuales se registraron en:

  • Intermediación financiera: 24,7%

  • Explotación de minas y canteras: 8%

  • Hoteles y restaurantes: 7,4%

Por el contrario, hubo caídas en:

  • Pesca: -15,2%

  • Hogares privados con servicio doméstico: -1,1%

Además, el informe detalló que el consumo privado representó el 70% del PBI, siendo el principal motor de la economía.

Crisis
La actividad econ&oacute;mica en Argentina.

La actividad económica en Argentina.

Cómo fue el último trimestre del año

Durante el último trimestre de 2025, el PBI creció 2,1% interanual y 0,6% respecto al trimestre anterior.

En términos desestacionalizados, se registraron subas en:

  • Exportaciones: 5%

  • Consumo privado: 1,7%

Mientras que mostraron caídas:

  • Consumo público: -1%

  • Formación bruta de capital fijo: -2,8%

En la comparación interanual del trimestre, el mayor crecimiento se observó en las exportaciones, con un aumento del 10,9%.

Por el lado de los sectores, se destacaron:

  • Intermediación financiera: 17,2%

  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 16,1%

  • Pesca: 10,6%

El informe del INDEC refleja así una economía que cerró 2025 con crecimiento, aunque con señales de menor dinamismo en los últimos meses del año.

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