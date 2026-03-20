Según el INDEC, la economía creció 4,4% en Argentina en el 2025

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,1% en el último trimestre de 2025 y acumuló un incremento de 4,4% en todo el año, según informó el INDEC. A pesar de los números positivos, el organismo advirtió que el ritmo de crecimiento mostró una desaceleración hacia el cierre del año.
De acuerdo con el informe, la expansión anual estuvo impulsada principalmente por el consumo privado, que aumentó 7,9%, seguido por las exportaciones (7,6%), el consumo público (0,2%) y la formación bruta de capital fijo, que tuvo un fuerte crecimiento del 16,4%.
En cuanto a los sectores de actividad, los mayores incrementos interanuales se registraron en:
Intermediación financiera: 24,7%
Explotación de minas y canteras: 8%
Hoteles y restaurantes: 7,4%
Por el contrario, hubo caídas en:
Pesca: -15,2%
Hogares privados con servicio doméstico: -1,1%
Además, el informe detalló que el consumo privado representó el 70% del PBI, siendo el principal motor de la economía.