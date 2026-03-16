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16 de marzo de 2026 - 15:41
País.

Javier Milei: "Tarde o temprano se va a acelerar el crecimiento y va a caer la inflación"

Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba donde defendió su programa económico y se mostró junto a Manuel Adorni.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba 

Javier Milei presentó este lunes su programa económico en la Bolsa de Comercio de Córdoba junto a Manuel Adorni y Karina Milei, donde defendió su proyecto, su programa económico y apuntó contra la gestión anterior.

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“Íbamos a ir a una hiperinflación del 15.000% anual. La inflación que tenemos es alta, pero venimos del peor lugar del infierno", sostuvo el Presidente. “Seguimos convencidos de que en agosto la inflación podría empezar con cero”.

Embed - Palabras del Presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba, 2026

Javier Milei y las críticas a la oposición

“Ellos dicen ser altruistas y todas las cosas que prometen son falsas, pero seductoras para el oído humano” y redobló las críticas contra el kirchnerismo: “Del otro lado hay personas dispuestas a romper todo y a hacer cualquier barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder", y tildó de “horda de vagos” a la oposición.

“No solo tenemos que gobernar, sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos para seguir viviendo como vagos”.

Milei ironizó, con menciones a los operativos de seguridad por las protestas en el Congreso: “No sé si odian más bañarse o trabajar... Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas".

Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba
Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba

La economía argentina

“Muchos dicen que no hay crecimiento, pero debemos mirar Argentina como si fuera un modelo de negocio. Si las condiciones del país generan las oportunidades para que haya negocios, habrá inversión y crecimiento. Eso traerá mayor productividad, mejores salarios, menos pobres, menos indigentes, y mejorará la vida de los argentinos”, señaló Javier Milei.

“Argentina tiene muchos sectores que están en crecimiento, pero es cierto que hay sectores que se contraen. Lo que hay que entender es que, si nos jactamos de ser el gobierno más reformista, es una idiotez creer que uno puede crecer todo balanceado”.

“Después de ocho años, tenemos los niveles de pobreza más bajos. Es un espanto tener pobreza, pero, cuando llegamos, el Indec mostraba el 41% y era falso ese número. Cuando sinceramos lo que pasaba, estaba en el 51%. De eso lo pasamos al 30%. Hoy hay 15 millones de argentinos que salieron de la pobreza”, advirtió.

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