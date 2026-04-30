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30 de abril de 2026 - 18:14
Mundo.

Cómo es el USS Nimitz, el portaaviones nuclear en el que estuvo Javier Milei

El USS Nimitz es uno de los portaaviones más emblemáticos de la Armada de Estados Unidos y capacidad para transportar hasta 90 aeronaves.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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El Presidente partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y, una hora y media después, aterrizó en la cubierta del portaaviones nuclear USS Nimitz, uno de los buques más imponentes y simbólicos de la Armada estadounidense.

Cómo es el USS Nimitz

El USS Nimitz es el portaaviones que le da nombre a toda una clase de embarcaciones de guerra y fue bautizado en honor al almirante Chester William Nimitz, figura clave de la Armada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de un portaaviones a propulsión nuclear que funciona con dos reactores A4W. Tiene casi 333 metros de eslora, 77 metros de ancho y una cubierta de vuelo de 18.000 metros cuadrados. Además, puede desplazar hasta 100.000 toneladas y transportar en promedio unas 90 aeronaves.

Otro de sus rasgos impactantes es su tamaño operativo: a bordo pueden convivir entre 5.000 y 6.000 personas entre tripulación, pilotos y personal técnico.

Un buque con más de 50 años de servicio

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El USS Nimitz fue puesto en servicio el 3 de mayo de 1975 y actualmente es el portaaviones estadounidense más antiguo que sigue activo. A lo largo de su historia fue desplegado en escenarios estratégicos como el Mediterráneo, el Océano Índico durante la crisis de los rehenes en Irán de 1979, el mar Arábigo y el golfo Pérsico.

En los últimos tiempos, otros buques de esta misma clase, como el USS Abraham Lincoln y el USS George W. Bush, fueron enviados a Medio Oriente en el contexto del conflicto con Irán.

La actual gira por América Central y Sudamérica forma parte de su último despliegue antes de que finalice su servicio en 2027.

El cierre de una etapa y un proyecto inusual

Según trascendió, una empresa con base en Texas propuso reutilizar los dos reactores nucleares del USS Nimitz como generadores de energía para un centro de datos. Sin embargo, esa alternativa todavía abre interrogantes y riesgos en materia de seguridad.

Mientras tanto, la imagen de Milei en la cubierta del histórico portaaviones sumó un nuevo gesto político y simbólico dentro de su vínculo con Estados Unidos y de la agenda internacional que impulsa su gobierno.

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