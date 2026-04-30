Minuto a minuto: Javier Milei visitó el portaaviones nuclear de EE.UU. en el Mar Argentino

Javier Milei viajó esta mañana al portaaviones nuclear USS Nimitz para participar de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que se desarrollan en el Atlántico Sur. El presidente partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y aterrizó en la cubierta del buque una hora y media más tarde.
Karina Milei junto a Javier Milei
Junto a Milei viajó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes posaron junto al embajador estadounidense Peter Lamelas al aterrizar en el navío. También estaban presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.