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19 de marzo de 2026 - 17:06
Política.

Luis Caputo defendió el rumbo económico y anticipó que la inflación seguirá bajando

El ministro aseguró que seguirá la baja de precios, descartó acudir a financiamiento externo y cuestionó a sectores empresariales durante su exposición.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante empresarios en el 21° Simposio del IAEF.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante empresarios en el 21° Simposio del IAEF.

El titular de la cartera económica, Luis Caputo, se presentó ante un auditorio de empresarios en el marco del 21° Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde expuso distintas definiciones sobre la situación económica. En ese contexto, sostuvo su expectativa de que la inflación seguirá bajando.

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A su vez, el Ministro de Economía reafirmó que la Argentina no recurrirá, por el momento, a los mercados internacionales de deuda.

Caputo insistió en que la Argentina no emitirá deuda en los mercados internacionales.

Luis Caputo sobre la desinflación, la demanda de dinero y la confianza

“La inflación va a converger a los guarismos que todos queremos. Lo que seguro va a pasar es que el proceso de desinflación va a continuar. Veníamos muy bien hasta junio del año pasado. Uno puede controlar la oferta, pero no la demanda. La demanda de dinero viene dada por la confianza y el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de los argentinos. Se produjo un desbalance de la caída de la demanda de dinero que lleva tiempo que vuelva a recomponer”, manifestó.

Caputo cuestionó duramente al kirchnerismo y a algunos empresarios.

Luego, agregó: “Hoy por hoy, la mayoría de los argentinos entiende que la inflación es un fenómeno monetario que se da por un desbalance en el mercado monetario, ese desbalance se puede dar por un aumento en la oferta de pesos, por una caída de la demanda o por una combinación de las dos. Uno, como policy maker, puede controlar la oferta, que es lo que hacemos nosotros, pero no podemos controlar la demanda, no podemos forzarlos a tener pesos en el bolsillo si no quieren”.

En sintonía con ese planteo, destacó que la administración continuará aplicando un esquema basado en el equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y generar inversión y condiciones para que la gente vuelva a recomponer la confianza y vuelva a demandar pesos.

Luis Caputo ratificó el programa económico aunque reconoció dificultades para controlar la inflación.

Política fiscal y estrategia financiera sin deuda externa

Por otro lado, volvió a subrayar que la Argentina no saldrá a colocar deuda en los mercados externos: “No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos”.

“No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata. Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$9000 millones”, puntualizó Luis Caputo.

Críticas al pasado reciente y vínculo con organismos internacionales

Asimismo, lanzó fuertes críticas tanto hacia el kirchnerismo como hacia ciertos sectores empresariales: “En Argentina hoy es casi más difícil lidiar con el escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con la economía".

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante empresarios en el 21° Simposio del IAEF.

En esa línea, continuó: "Hay muchísima gente que no puede evitar pensar que a la Argentina le tiene que ir mal. El daño psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal”.

Finalmente, hizo alusión al vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el contexto del debate por la segunda evaluación del programa vigente. “La relación con el FMI es espectacular. Hemos ganado un nivel de confianza de ellos hacia nosotros. Se generó una relación de mucha confianza. Hoy es un placer trabajar con el Fondo y siempre es dentro de un marco de respeto. Ellos ponderan nuestra opinión”, afirmó.

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