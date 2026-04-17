Cuánto costó criar un hijo en marzo en Argentina: los nuevos valores del INDEC

El INDEC difundió los nuevos valores de la canasta de crianza correspondientes a marzo de 2026 y mostró cuánto dinero se necesitó en la Argentina para cubrir los gastos de un hijo según cada franja etaria. La medición contempla dos grandes componentes: el costo mensual de bienes y servicios, y el costo del cuidado, es decir, el tiempo necesario para atender a niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el informe oficial, en marzo la canasta de crianza fue de $515.236 para menores de 1 año, $616.046 para niños de 1 a 3 años, $538.587 para los de 4 a 5 años y $676.431 para el grupo de 6 a 12 años.

Es el tramo con menor valor total, pero también el que tiene mayor peso del cuidado dentro de la canasta: $ 331.888 correspondieron al cuidado y $183.349 a bienes y servicios . En este grupo, casi dos tercios del costo total estuvieron asociados al tiempo de atención que requiere un bebé.

El INDEC informó que en marzo criar un hijo costó entre $515.236 y $676.431, según la edad y el peso de bienes, servicios y cuidados.

Fue el segundo valor más alto del informe. En esta etapa, el costo del cuidado siguió siendo el componente principal, con $379.300, por encima de los $236.746 destinados a bienes y servicios. Es una franja donde todavía pesa fuerte la dedicación cotidiana de los adultos.

De 4 a 5 años: $538.587

Aunque el monto total fue menor que en el grupo anterior, en esta edad crecieron más los gastos en bienes y servicios, que llegaron a $301.525, mientras que el cuidado representó $237.063. En otras palabras, empieza a ganar más peso lo vinculado a consumo, educación, transporte, salud y vestimenta.

De 6 a 12 años: $676.431

Fue la canasta más cara de todas las franjas relevadas por el INDEC. En este caso, el mayor peso estuvo en los bienes y servicios, con $374.042, mientras que el cuidado fue de $302.389. El aumento de gastos escolares, movilidad, alimentación y otras necesidades explica buena parte de ese salto.

Qué cambió frente a febrero

Todos los tramos mostraron subas respecto de febrero. El aumento fue de 7,2% para menores de 1 año, 7,6% para el grupo de 1 a 3 años, 9,8% para el de 4 a 5 años y 9,7% para niñas y niños de 6 a 12 años.

El propio INDEC explica que la canasta se calcula en base a la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires para los bienes y servicios, y a la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de casas particulares para valorizar el tiempo de cuidado. Además, la medición alcanza a la población de hasta 12 años inclusive.