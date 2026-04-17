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17 de abril de 2026 - 09:34
Sociedad.

Cuánto costó criar un hijo en marzo en Argentina: los nuevos valores del INDEC

El INDEC informó que en marzo criar un hijo costó entre $515.236 y $676.431, según la edad y el peso de bienes, servicios y cuidados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La canasta de crianza jujeña se calcula para cuatro tramos de edad

La canasta de crianza jujeña se calcula para cuatro tramos de edad

El INDEC difundió los nuevos valores de la canasta de crianza correspondientes a marzo de 2026 y mostró cuánto dinero se necesitó en la Argentina para cubrir los gastos de un hijo según cada franja etaria. La medición contempla dos grandes componentes: el costo mensual de bienes y servicios, y el costo del cuidado, es decir, el tiempo necesario para atender a niñas, niños y adolescentes.

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De acuerdo con el informe oficial, en marzo la canasta de crianza fue de $515.236 para menores de 1 año, $616.046 para niños de 1 a 3 años, $538.587 para los de 4 a 5 años y $676.431 para el grupo de 6 a 12 años.

La canasta costó $309.616 (+5,7% mensual) en mayo para un niño de hasta un año.
El INDEC inform&oacute; que en marzo criar un hijo cost&oacute; entre $515.236 y $676.431, seg&uacute;n la edad y el peso de bienes, servicios y cuidados.

El INDEC informó que en marzo criar un hijo costó entre $515.236 y $676.431, según la edad y el peso de bienes, servicios y cuidados.

Cuánto costó criar un hijo en marzo, según la edad

Menor de 1 año: $515.236

Es el tramo con menor valor total, pero también el que tiene mayor peso del cuidado dentro de la canasta: $331.888 correspondieron al cuidado y $183.349 a bienes y servicios. En este grupo, casi dos tercios del costo total estuvieron asociados al tiempo de atención que requiere un bebé.

De 1 a 3 años: $616.046

Fue el segundo valor más alto del informe. En esta etapa, el costo del cuidado siguió siendo el componente principal, con $379.300, por encima de los $236.746 destinados a bienes y servicios. Es una franja donde todavía pesa fuerte la dedicación cotidiana de los adultos.

De 4 a 5 años: $538.587

Aunque el monto total fue menor que en el grupo anterior, en esta edad crecieron más los gastos en bienes y servicios, que llegaron a $301.525, mientras que el cuidado representó $237.063. En otras palabras, empieza a ganar más peso lo vinculado a consumo, educación, transporte, salud y vestimenta.

De 6 a 12 años: $676.431

Fue la canasta más cara de todas las franjas relevadas por el INDEC. En este caso, el mayor peso estuvo en los bienes y servicios, con $374.042, mientras que el cuidado fue de $302.389. El aumento de gastos escolares, movilidad, alimentación y otras necesidades explica buena parte de ese salto.

Qué cambió frente a febrero

Todos los tramos mostraron subas respecto de febrero. El aumento fue de 7,2% para menores de 1 año, 7,6% para el grupo de 1 a 3 años, 9,8% para el de 4 a 5 años y 9,7% para niñas y niños de 6 a 12 años.

El propio INDEC explica que la canasta se calcula en base a la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires para los bienes y servicios, y a la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de casas particulares para valorizar el tiempo de cuidado. Además, la medición alcanza a la población de hasta 12 años inclusive.

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