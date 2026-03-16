Cuánto se necesitó en febrero para criar un hijo en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó cuánto se necesitó en febrero de 2026 para criar un hijo en Argentina, a través del indicador conocido como Canasta de Crianza.

INDEC. ¿Cuánto necesitó en febrero una familia argentina para no ser pobre o indigente?

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Según el organismo, el costo mensual más alto se registró en los chicos de entre 6 y 12 años , donde el gasto alcanzó los $616.484 .

El informe del INDEC detalla los montos estimados para cada tramo etario:

Estos valores corresponden a febrero y contemplan tanto bienes y servicios esenciales como el costo del cuidado .

canasta de crianza Canasta de Crianza en Argentina.

Qué mide la Canasta Crianza

La medición incluye los gastos necesarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, entre ellos:

alimentación

vestimenta

transporte

educación

salud

vivienda

otros servicios esenciales

Además, el indicador también calcula el tiempo de cuidado necesario según la edad, lo que permite estimar el valor económico de esas tareas.

Para qué se utiliza este indicador

El INDEC explicó que la Canasta Crianza fue creada como una herramienta de referencia para la Justicia, especialmente en los casos vinculados a cuotas alimentarias.

De esta manera, el indicador permite contar con un parámetro actualizado sobre cuánto cuesta mantener a un hijo en el país.